Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố thành lập Phân hiệu tại Huế

Trao quyết định thành lập trường

Tham dự lễ có ông Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, việc thành lập Phân hiệu UFM tại Huế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với nhà trường, ngành tài chính và quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung cũng như cả nước.

Theo Thứ trưởng, Huế là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, có tiềm năng lớn về phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, sự hiện diện của UFM mang ý nghĩa thiết thực trong việc kết nối nguồn lực đào tạo với nhu cầu phát triển của địa phương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, thông điệp “Kết nối di sản - Lan tỏa tri thức - Mở rộng tương lai” không chỉ là khẩu hiệu của sự kiện mà cần được cụ thể hóa trong từng chương trình đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Phân hiệu. Thứ trưởng đánh giá cao định hướng phát triển mô hình đại học đa cơ sở của UFM. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng cường kết nối vùng, gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho người học khu vực miền Trung.

Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Phân hiệu UFM tại Huế phát triển theo hướng bảo đảm chất lượng đồng bộ với cơ sở chính, lấy người học làm trung tâm, tăng cường gắn kết với chiến lược phát triển của Huế và khu vực miền Trung. Đồng thời, phân hiệu cần trở thành cầu nối giữa nhà trường, địa phương, doanh nghiệp và người học; chú trọng phát triển đội ngũ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và xây dựng văn hóa đại học mang bản sắc nhân văn, hiện đại và trách nhiệm.