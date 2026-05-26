Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố thành lập Phân hiệu tại Huế

HNN.VN - Sáng 27/5, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại thành phố.

Trao quyết định thành lập trường 

Tham dự lễ có ông Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, việc thành lập Phân hiệu UFM tại Huế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với nhà trường, ngành tài chính và quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung cũng như cả nước.

Theo Thứ trưởng, Huế là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, có tiềm năng lớn về phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, sự hiện diện của UFM mang ý nghĩa thiết thực trong việc kết nối nguồn lực đào tạo với nhu cầu phát triển của địa phương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, thông điệp “Kết nối di sản - Lan tỏa tri thức - Mở rộng tương lai” không chỉ là khẩu hiệu của sự kiện mà cần được cụ thể hóa trong từng chương trình đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Phân hiệu. Thứ trưởng đánh giá cao định hướng phát triển mô hình đại học đa cơ sở của UFM. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng cường kết nối vùng, gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho người học khu vực miền Trung.

Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Phân hiệu UFM tại Huế phát triển theo hướng bảo đảm chất lượng đồng bộ với cơ sở chính, lấy người học làm trung tâm, tăng cường gắn kết với chiến lược phát triển của Huế và khu vực miền Trung. Đồng thời, phân hiệu cần trở thành cầu nối giữa nhà trường, địa phương, doanh nghiệp và người học; chú trọng phát triển đội ngũ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và xây dựng văn hóa đại học mang bản sắc nhân văn, hiện đại và trách nhiệm.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
Rà soát biển báo giao thông trong khu vực Thành nội Huế

Thời gian gần đây, hệ thống biển báo giao thông tại khu vực Thành nội Huế liên tục được điều chỉnh nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và phục vụ hoạt động du lịch. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người tham gia giao thông, vẫn còn không ít những bất cập khiến việc lưu thông trong khu vực này gặp khó khăn.

Thông tin doanh nghiệp:
Arrow Việt Nam tăng tốc phủ sóng miền Trung với showroom tiêu chuẩn quốc tế mới tại Hà Tĩnh

Ngày 18/5/2026, thương hiệu thiết bị vệ sinh thông minh toàn cầu ARROW chính thức đưa vào hoạt động showroom mới tại Hà Tĩnh, tiếp tục mở rộng dấu ấn thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống phân phối của Công ty TNHH Dash – đơn vị phân phối độc quyền ARROW tại Việt Nam, đồng thời mở ra thêm một điểm đến mua sắm và trải nghiệm thiết bị vệ sinh cao cấp dành cho người dân khu vực Bắc Trung Bộ.

Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng thị trường

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với những thay đổi sâu sắc về cả quy mô thị trường, xu hướng tiêu dùng và cách thức vận hành, quảng bá. Thực tế này đòi hỏi nguồn nhân lực du lịch cần nhanh chóng chuyển mình để thích ứng, bắt kịp yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của ngành.

