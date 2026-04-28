Thí điểm xác nhận đối tượng giảm phí tham quan di tích bằng vé điện tử

Việc sử dụng vé điện tử thuận tiện cho khách tham quan

Theo đó, các đối tượng được áp dụng gồm người cao tuổi, học sinh, sinh viên, người dân địa phương và những trường hợp được hưởng chính sách giảm phí theo quy định. Việc xác nhận sẽ được thực hiện bằng cách quét thông tin từ căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID), đồng thời lưu hình ảnh giấy tờ cá nhân hợp lệ để phục vụ đối chiếu khi cần thiết.

Đáng chú ý, Trung tâm cũng đang nghiên cứu áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt (tùy chọn), nhằm hỗ trợ kiểm tra nhanh tại các điểm bán vé và cổng kiểm soát, hướng đến tối ưu hóa quy trình phục vụ du khách.

Việc thí điểm này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, đảm bảo tính minh bạch trong việc thực hiện chính sách miễn, giảm phí, đồng thời nâng cao trải nghiệm tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khuyến nghị du khách chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân hợp lệ để được xác nhận và hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định. Các thông tin chi tiết sẽ tiếp tục được cập nhật trên các kênh chính thức trong thời gian tới.