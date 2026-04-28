Thí điểm xác nhận đối tượng giảm phí tham quan di tích bằng vé điện tử

HNN.VN - Ngày 5/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo triển khai thí điểm xác nhận thông tin các đối tượng được giảm phí tham quan di tích thông qua hệ thống vé điện tử, theo chỉ đạo của UBND thành phố và căn cứ Nghị quyết 55/2025/NQ-HĐND.

Việc sử dụng vé điện tử thuận tiện cho khách tham quan

Theo đó, các đối tượng được áp dụng gồm người cao tuổi, học sinh, sinh viên, người dân địa phương và những trường hợp được hưởng chính sách giảm phí theo quy định. Việc xác nhận sẽ được thực hiện bằng cách quét thông tin từ căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID), đồng thời lưu hình ảnh giấy tờ cá nhân hợp lệ để phục vụ đối chiếu khi cần thiết.

Đáng chú ý, Trung tâm cũng đang nghiên cứu áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt (tùy chọn), nhằm hỗ trợ kiểm tra nhanh tại các điểm bán vé và cổng kiểm soát, hướng đến tối ưu hóa quy trình phục vụ du khách.

Việc thí điểm này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, đảm bảo tính minh bạch trong việc thực hiện chính sách miễn, giảm phí, đồng thời nâng cao trải nghiệm tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khuyến nghị du khách chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân hợp lệ để được xác nhận và hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định. Các thông tin chi tiết sẽ tiếp tục được cập nhật trên các kênh chính thức trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Liên Minh
Địa điểm sông Hai Nhánh đã được xếp hạng di tích

Ngày 16/4/2026, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã ký Quyết định số 1277 về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa. Trong 18 di tích được xếp hạng cấp thành phố đợt này, có Di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) địa điểm sông Hai Nhánh thuộc phường Phú Bài.

“Xứ Huế: Con người, di tích và hiện vật”

Đó là tựa sách vừa được Nhà Xuất bản Thuận Hóa ra mắt cuối tháng 3/2026. Để có hơn 20 bài viết trong cuốn sách này là quá trình dốc sức nghiên cứu, tìm hiểu tư liệu, điền dã của hai tác giả Nguyễn Đức Lộc và Lê Thị Mai An (hiện đang công tác tại Bảo tàng Lịch sử TP. Huế).

