Hạt nhân lan tỏa nguồn vốn tín dụng chính sách

Chị Nhi (bìa trái) tư vấn chính sách tín dụng cho người dân vay vốn

TDP Hòa Bắc - địa bàn xa của xã Phong Mỹ trước đây (nay thuộc phường Phong Điền) là nơi sinh sống của cộng đồng người Kinh và đồng bào Pa Cô, Tà Ôi, Pa Hy ở thượng nguồn sông Ô Lâu. Cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Hơn mười năm trước, khi vừa ngoài tuổi 20, chị Phan Thị Phương Nhi chọn Hòa Bắc để lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới. Bằng sự nhanh nhẹn, tháo vát, nhiệt tình, chị được bà con tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Mỹ (cũ); đồng thời đảm nhận vai trò Tổ trưởng tổ TK&VV.

Chị Nhi chia sẻ: Thời gian đầu tôi còn e ngại vì tuổi còn trẻ mà phải tiếp xúc toàn người lớn, có cả người đồng bào nên khá lo lắng. Nhưng nhờ cán bộ xã và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn tận tình, tôi đã mạnh dạn nhận nhiệm vụ.

Trong thời gian đầu, bà con ở đây ngại vay vốn vì lo không trả được. Nhi đã đến từng nhà, giải thích rõ đây là vốn ưu đãi của Nhà nước, là cơ hội để thoát nghèo. Khi hiểu đúng, bà con mới tin theo. Từ đó, chị Nhi dần trở thành cầu nối thân thiết giữa ngân hàng và người dân, giúp họ mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn, từng bước thay đổi cuộc sống.

Hiện nay, Tổ TK&VV do chị Nhi quản lý có hơn 44 tổ viên, tổng dư nợ trên 2,5 tỷ đồng. Nhiều năm liền không có nợ quá hạn. Hàng tháng, chị Nhi đều tổ chức sinh hoạt tổ, kiểm tra việc sử dụng vốn, thu lãi và hướng dẫn bà con gửi tiết kiệm. Với chị Nhi, làm tổ trưởng không chỉ là quản lý vốn vay mà còn là giúp người dân biết cách làm ăn, biết tiết kiệm và tính toán sử dụng nguồn vốn hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ sự tận tâm của chị nên nhiều hộ trong tổ đã thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giả. Một số hộ nhờ có nguồn vốn ưu đãi đã đầu tư các mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người thân, hàng xóm...

Anh Nguyễn Khoa Minh Trí, cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Phong Điền nhận xét: “Chị Phan Thị Phương Nhi là tổ trưởng tổ TK&VV năng động, có uy tín và tinh thần trách nhiệm cao. Nhờ có chị Nhi làm cầu nối nên việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách ở vùng khó khăn thuận lợi hơn, người dân chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ, gửi tiết kiệm và sử dụng vốn đúng mục đích”.

Chị Nhi cũng thường xuyên tuyên truyền, giải thích về lợi ích và nghĩa vụ khi vay vốn tại các buổi họp thôn, sinh hoạt hội, giúp người dân nâng cao nhận thức. Chị nói: “Vốn vay chính sách như hạt giống tốt, nhưng muốn nảy mầm thì phải biết chăm sóc. Bà con mình mà làm đúng, chăm chỉ thì chỉ cần chờ ngày thu quả ngọt”.

Ông Nguyễn Đăng Thành, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phong Điền khẳng định: “Chị Phan Thị Phương Nhi là tấm gương tiêu biểu, vừa là cán bộ Mặt trận gương mẫu, vừa là cánh tay đắc lực của NHCSXH trong hỗ trợ hội viên vay vốn hiệu quả”.