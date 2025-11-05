  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 15/11/2025 14:02

Hạt nhân lan tỏa nguồn vốn tín dụng chính sách

HNN - Chị Phan Thị Phương Nhi, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tổ dân phố (TDP) Hòa Bắc, phường Phong Điền được đánh giá là cầu nối hiệu quả đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân, góp phần cùng với địa phương giảm nghèo và phát triển bền vững.

Điểm tựa cho các đối tượng chính sáchNgân hàng Chính sách xã hội Phú Vang giải ngân khoản vay STEM đầu tiênGiải ngân vốn vay STEM cho 2 nghiên cứu sinhTín dụng STEM: Động lực thúc đẩy học tập & nghiên cứu

Chị Nhi (bìa trái) tư vấn chính sách tín dụng cho người dân vay vốn 

TDP Hòa Bắc - địa bàn xa của xã Phong Mỹ trước đây (nay thuộc phường Phong Điền) là nơi sinh sống của cộng đồng người Kinh và đồng bào Pa Cô, Tà Ôi, Pa Hy ở thượng nguồn sông Ô Lâu. Cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Hơn mười năm trước, khi vừa ngoài tuổi 20, chị Phan Thị Phương Nhi chọn Hòa Bắc để lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới. Bằng sự nhanh nhẹn, tháo vát, nhiệt tình, chị được bà con tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Mỹ (cũ); đồng thời đảm nhận vai trò Tổ trưởng tổ TK&VV.

Chị Nhi chia sẻ: Thời gian đầu tôi còn e ngại vì tuổi còn trẻ mà phải tiếp xúc toàn người lớn, có cả người đồng bào nên khá lo lắng. Nhưng nhờ cán bộ xã và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn tận tình, tôi đã mạnh dạn nhận nhiệm vụ.

Trong thời gian đầu, bà con ở đây ngại vay vốn vì lo không trả được. Nhi đã đến từng nhà, giải thích rõ đây là vốn ưu đãi của Nhà nước, là cơ hội để thoát nghèo. Khi hiểu đúng, bà con mới tin theo. Từ đó, chị Nhi dần trở thành cầu nối thân thiết giữa ngân hàng và người dân, giúp họ mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn, từng bước thay đổi cuộc sống.

Hiện nay, Tổ TK&VV do chị Nhi quản lý có hơn 44 tổ viên, tổng dư nợ trên 2,5 tỷ đồng. Nhiều năm liền không có nợ quá hạn. Hàng tháng, chị Nhi đều tổ chức sinh hoạt tổ, kiểm tra việc sử dụng vốn, thu lãi và hướng dẫn bà con gửi tiết kiệm. Với chị Nhi, làm tổ trưởng không chỉ là quản lý vốn vay mà còn là giúp người dân biết cách làm ăn, biết tiết kiệm và tính toán sử dụng nguồn vốn hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ sự tận tâm của chị nên nhiều hộ trong tổ đã thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giả. Một số hộ nhờ có nguồn vốn ưu đãi đã đầu tư các mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người thân, hàng xóm...

Anh Nguyễn Khoa Minh Trí, cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Phong Điền nhận xét: “Chị Phan Thị Phương Nhi là tổ trưởng tổ TK&VV năng động, có uy tín và tinh thần trách nhiệm cao. Nhờ có chị Nhi làm cầu nối nên việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách ở vùng khó khăn thuận lợi hơn, người dân chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ, gửi tiết kiệm và sử dụng vốn đúng mục đích”.

Chị Nhi cũng thường xuyên tuyên truyền, giải thích về lợi ích và nghĩa vụ khi vay vốn tại các buổi họp thôn, sinh hoạt hội, giúp người dân nâng cao nhận thức. Chị nói: “Vốn vay chính sách như hạt giống tốt, nhưng muốn nảy mầm thì phải biết chăm sóc. Bà con mình mà làm đúng, chăm chỉ thì chỉ cần chờ ngày thu quả ngọt”.

Ông Nguyễn Đăng Thành, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phong Điền khẳng định: “Chị Phan Thị Phương Nhi là tấm gương tiêu biểu, vừa là cán bộ Mặt trận gương mẫu, vừa là cánh tay đắc lực của NHCSXH trong hỗ trợ hội viên vay vốn hiệu quả”.

Bài, ảnh: Minh Thắng
 Từ khóa:
hạt nhânlan tỏanguồn vốntín dụng chính sách
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa đến cơ sở, khơi dậy khát vọng phát triển

Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế XVII (Đại hội XVII), nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp, khắp các địa phương trong toàn thành phố đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm quán triệt, triển khai nghị quyết (NQ) đại hội. Từ các cơ quan, đơn vị, khí thế sôi nổi, tinh thần đoàn kết và quyết tâm mới đang lan tỏa mạnh mẽ, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân.

Lan tỏa đến cơ sở, khơi dậy khát vọng phát triển
Hội tụ di sản, lan tỏa sáng tạo tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

Sáng 1/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025”, mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật trọng điểm của Thủ đô hướng tới tôn vinh giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội và lan tỏa tinh thần sáng tạo trong cộng đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 1-16/11/2025.

Hội tụ di sản, lan tỏa sáng tạo tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2025
Liên hợp quốc cảnh báo về nguy cơ hạt nhân toàn cầu

Liên hợp quốc khẳng định nguy cơ hạt nhân hiện nay hiện đã ở mức báo động cao và mọi hành động có thể dẫn đến tính toán sai lầm hoặc leo thang, với hậu quả thảm khốc cần phải được ngăn chặn.

Liên hợp quốc cảnh báo về nguy cơ hạt nhân toàn cầu
Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Mỗi năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Điền (TP. Huế) phối hợp cùng các đoàn thể tham gia 3 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Trong mỗi đợt, trên địa bàn xã có trên dưới 200 tình nguyện viên đăng ký hiến máu, trong đó gần 40% là phụ nữ.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top