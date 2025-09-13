Giải ngân vốn vay STEM cho 2 nghiên cứu sinh

Ký kết giải ngân chương trình vốn vay STEM tại phường Thủy Xuân

Theo đó, chi nhánh đã giải ngân cho 2 trường hợp là nghiên cứu sinh ngành STEM với tổng số vốn giải ngân 208 triệu đồng tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Đây là những trường hợp nghiên cứu sinh đầu tiên tại thành phố Huế tiếp cận với chương trình tín dụng này.

Chương trình tín dụng theo Quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích việc học tập và nghiên cứu trong ngành, lĩnh vực khoa học công nghệ. Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực công nghệ theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chương trình tín dụng này có lãi suất vay 4,8%/năm, thấp nhất trong tất cả các chương trình tín dụng của NHCSXH.

Ông Đào Bá Thuận, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh thành phố chia sẻ, để chương trình sớm đi vào đời sống, NHCSXH mong muốn chính quyền địa phương, các trường đại học, cao đẳng, các hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện truyền thông, hỗ trợ khách hàng tiếp cận với thông tin chương trình, tăng cường giám sát đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng đối tượng thụ hưởng… Đồng thời, NHCSXH cam kết đồng hành cùng địa phương trong chuyển tải các nguồn vốn ưu đãi đến các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế địa phương.

Mới đây, UBND thành phố vừa có công văn yêu cầu triển khai kịp thời, hiệu quả Quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh các ngành STEM bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch.