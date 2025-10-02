  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 07/10/2025 11:04

Tín dụng STEM: Động lực thúc đẩy học tập & nghiên cứu

HNN - Chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg, ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa triển khai được kỳ vọng sẽ góp phần cùng với các trường hoàn thành mục tiêu đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh thành phố Huế với phóng viên Huế ngày nay.

Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Vang giải ngân khoản vay STEM đầu tiênGiải ngân vốn vay STEM cho 2 nghiên cứu sinh

 Giải ngân chương trình tín dụng STEM cho khách hàng đầu tiên

Chính sách tín dụng này có điểm gì khác so với các chương trình vay vốn học sinh, sinh viên đang được chi nhánh triển khai thưa ông?

Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ chỉ tập trung vốn cho đối tượng học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, hỏa hoạn, dịch bệnh. Trong khi đó, chương trình tín dụng STEM không quy định về hoàn cảnh và bổ sung thêm đối tượng học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành STEM. Ngoài ra, chương trình này còn tập trung hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo học các ngành STEM và có điều kiện đi kèm về kết quả đánh giá học tập. Điểm khác biệt nổi bật là mức vay cao hơn và linh hoạt hơn. Cụ thể, sinh viên có thể vay toàn bộ học phí sau khi trừ học bổng hoặc hỗ trợ khác. Ngoài ra, sinh viên được vay thêm tối đa 5 triệu đồng/tháng để trang trải chi phí sinh hoạt và các chi phí học tập khác.

Các điều kiện về kết quả học tập như ông vừa nêu bao gồm là những thành tích gì?

Học sinh, sinh viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện. Cụ thể, với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có đồng thời cả ba năm học trung học phổ thông được đánh giá kết quả học tập đạt từ mức khá trở lên theo quy định của pháp luật hoặc đạt điểm trung bình môn năm lớp 12 của các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học từ 8 điểm trở lên. Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có kết quả học tập trung bình các môn học đạt loại giỏi trở lên theo quy định của pháp luật tại năm trước liền kề với năm đề nghị NHCSXH cho vay vốn.

Học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh được các cơ sở giáo dục đại học công nhận là học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo quy định của pháp luật.

So với một số chương trình cho vay khác, hạn mức cho vay tối đa của chương trình này là bao nhiêu?

Mức cho vay tối đa gồm toàn bộ học phí theo xác nhận của nhà trường (sau khi trừ học bổng và các hỗ trợ tài chính khác của nhà trường nếu có) và phần sinh hoạt/chi phí học tập khác tối đa 5 triệu đồng/tháng. Lãi suất của chương trình này chỉ 4,8%/năm (tương đương 0,4%/tháng). Trong thời gian giải ngân, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi; sau 12 tháng kể từ khi kết thúc khóa học mới bắt đầu trả kỳ đầu tiên. Thời hạn trả nợ do NHCSXH quyết định và được chia kỳ phù hợp. Các khoản vay có thể lên đến 500 triệu đồng/người học mà không phải bảo đảm bằng tài sản; trường hợp vay trên mức này thì thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định.

Chi nhánh đã triển khai những giải pháp gì để các đối tượng thụ hưởng sớm tiếp cận với nguồn vốn vay này?

Hiện, chi nhánh NHCSXH thành phố đã chủ động triển khai chương trình vay theo Quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là chương trình mới nhưng chi nhánh đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để giải ngân kịp thời, đúng quy định. Qua rà soát nhu cầu vốn từ các đơn vị, nhu cầu vốn để cho vay của chương trình khoảng 4 tỷ đồng; riêng trong tháng 9/2025 dự kiến sẽ giải ngân cho 27 người học tại 9 đơn vị (hội sở thành phố và 8 phòng giao dịch) với tổng số tiền khoảng 2.061 triệu đồng.

Ngoài ra, để chương trình thật sự đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, chúng tôi tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, tổ tiết kiệm và vay vốn, cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp để rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để hướng dẫn làm hồ sơ. NHCSXH thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền, công khai thông tin trên nhiều kênh thông tin truyền thông, các kênh mạng xã hội để sinh viên và phụ huynh dễ dàng nắm bắt. Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ phối hợp với các trường có chuyên ngành liên quan, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp lồng ghép tuyên truyền chương trình này thông qua các hoạt động ngoại khóa để chương trình tín dụng đến được gần hơn với  học sinh, sinh viên... giúp các em có thêm cơ hội, động lực học tập.

Xin cảm ơn ông!

Hoàng Loan (thực hiện)
 Từ khóa:
tín dụng STEMđộng lựcthúc đẩyhọc tậpnghiên cứu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 1 đến 7/10

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Kế hoạch của UBND TP. Huế về xây dựng xã hội học tập, từ ngày 1 đến 7/10, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025. Lễ khai mạc diễn ra đồng loạt vào ngày 1/10 tại tất cả các xã, phường.

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 1 đến 7 10
Động lực kiến tạo đô thị thông minh

Thành phố Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn xây dựng đô thị thông minh - bền vững - giàu bản sắc, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong hành trình ấy, khoa học, công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) trở thành động lực trung tâm, mở đường cho Huế bứt phá, kiến tạo diện mạo đô thị kiểu mẫu ở miền Trung.

Động lực kiến tạo đô thị thông minh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top