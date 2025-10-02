Tín dụng STEM: Động lực thúc đẩy học tập & nghiên cứu

Giải ngân chương trình tín dụng STEM cho khách hàng đầu tiên

Chính sách tín dụng này có điểm gì khác so với các chương trình vay vốn học sinh, sinh viên đang được chi nhánh triển khai thưa ông?

Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ chỉ tập trung vốn cho đối tượng học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, hỏa hoạn, dịch bệnh. Trong khi đó, chương trình tín dụng STEM không quy định về hoàn cảnh và bổ sung thêm đối tượng học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành STEM. Ngoài ra, chương trình này còn tập trung hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo học các ngành STEM và có điều kiện đi kèm về kết quả đánh giá học tập. Điểm khác biệt nổi bật là mức vay cao hơn và linh hoạt hơn. Cụ thể, sinh viên có thể vay toàn bộ học phí sau khi trừ học bổng hoặc hỗ trợ khác. Ngoài ra, sinh viên được vay thêm tối đa 5 triệu đồng/tháng để trang trải chi phí sinh hoạt và các chi phí học tập khác.

Các điều kiện về kết quả học tập như ông vừa nêu bao gồm là những thành tích gì?

Học sinh, sinh viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện. Cụ thể, với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có đồng thời cả ba năm học trung học phổ thông được đánh giá kết quả học tập đạt từ mức khá trở lên theo quy định của pháp luật hoặc đạt điểm trung bình môn năm lớp 12 của các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học từ 8 điểm trở lên. Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có kết quả học tập trung bình các môn học đạt loại giỏi trở lên theo quy định của pháp luật tại năm trước liền kề với năm đề nghị NHCSXH cho vay vốn.

Học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh được các cơ sở giáo dục đại học công nhận là học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo quy định của pháp luật.

So với một số chương trình cho vay khác, hạn mức cho vay tối đa của chương trình này là bao nhiêu?

Mức cho vay tối đa gồm toàn bộ học phí theo xác nhận của nhà trường (sau khi trừ học bổng và các hỗ trợ tài chính khác của nhà trường nếu có) và phần sinh hoạt/chi phí học tập khác tối đa 5 triệu đồng/tháng. Lãi suất của chương trình này chỉ 4,8%/năm (tương đương 0,4%/tháng). Trong thời gian giải ngân, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi; sau 12 tháng kể từ khi kết thúc khóa học mới bắt đầu trả kỳ đầu tiên. Thời hạn trả nợ do NHCSXH quyết định và được chia kỳ phù hợp. Các khoản vay có thể lên đến 500 triệu đồng/người học mà không phải bảo đảm bằng tài sản; trường hợp vay trên mức này thì thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định.

Chi nhánh đã triển khai những giải pháp gì để các đối tượng thụ hưởng sớm tiếp cận với nguồn vốn vay này?

Hiện, chi nhánh NHCSXH thành phố đã chủ động triển khai chương trình vay theo Quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là chương trình mới nhưng chi nhánh đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để giải ngân kịp thời, đúng quy định. Qua rà soát nhu cầu vốn từ các đơn vị, nhu cầu vốn để cho vay của chương trình khoảng 4 tỷ đồng; riêng trong tháng 9/2025 dự kiến sẽ giải ngân cho 27 người học tại 9 đơn vị (hội sở thành phố và 8 phòng giao dịch) với tổng số tiền khoảng 2.061 triệu đồng.

Ngoài ra, để chương trình thật sự đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, chúng tôi tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, tổ tiết kiệm và vay vốn, cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp để rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để hướng dẫn làm hồ sơ. NHCSXH thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền, công khai thông tin trên nhiều kênh thông tin truyền thông, các kênh mạng xã hội để sinh viên và phụ huynh dễ dàng nắm bắt. Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ phối hợp với các trường có chuyên ngành liên quan, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp lồng ghép tuyên truyền chương trình này thông qua các hoạt động ngoại khóa để chương trình tín dụng đến được gần hơn với học sinh, sinh viên... giúp các em có thêm cơ hội, động lực học tập.

Xin cảm ơn ông!