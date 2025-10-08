Hạ tầng chiến lược - bệ phóng cho sự phát triển

Bến số 1, cảng Chân Mây được đầu tư thuận lợi cho tàu hàng và du lịch cỡ lớn ra vào

Những đổi thay hiện hữu

Từ một đô thị di sản cổ kính, Huế đang khoác lên mình diện mạo mới với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh. Nhiều hội nghị, hội thảo chuyên ngành diễn ra ở địa phương, lãnh đạo thành phố xác định: Muốn phát triển KT-XH bền vững phải bắt đầu từ hạ tầng giao thông. Quan điểm này được cụ thể hóa bằng hàng loạt công trình giao thông trọng điểm được triển khai trong thời gian qua, đã góp phần mở rộng không gian phát triển mới và kết nối hiệu quả giữa các vùng trong, ngoài địa phương.

Đơn cử như cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan qua thành phố là những huyết mạch kết nối Huế với Đà Nẵng và Quảng Trị, giúp giảm thời gian di chuyển và chi phí logistics cho doanh nghiệp. Các tuyến QL1A, 49A, 49B cũng đã được nâng cấp, mở rộng, góp phần xóa dần ranh giới vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tại khu vực miền núi phía tây như huyện A Lưới (cũ), giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, các đường lớn kết nối ven biển với các đô thị trung tâm, vệ tinh ở cửa ngõ phía bắc, nam thành phố cơ bản hoàn chỉnh, như Phú Mỹ - Thuận An (TP. Huế cũ); các đường lớn ở khu vực Chân Mây - Lăng Cô kết nối QL1A (huyện Phú Lộc cũ); đường Phong Điền - Điền Lộc (TX. Phong Điền trước đây)… đã kết nối xuyên suốt chuỗi đô thị ven biển - phá đầm và vùng nông thôn.

Cầu Nguyễn Hoàng vượt sông Hương hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ tạo điểm nhấn cho đô thị Huế mà còn kết nối với đường Vành đai 3 để giảm tải lưu lượng phương tiện lưu thông cho cầu Phú Xuân, Dã Viên. Bên cạnh đó, cầu Thuận An, một công trình vượt cửa biển nằm phía đông với tổng mực đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng (giai đoạn 1) chuẩn bị hoàn thiện và cầu Vĩnh Tu (nối xã Quảng Điền - Phong Quảng); cầu Phú Vang (nối giữa xã Phú Vang - xã Phú Vinh)… để vượt phá Tam Giang - Cầu Hai đang được nghiên cứu lập kế hoạch đầu tư trong thời gian tới, hứa hẹn tạo đột phá trong giao thông đường thủy - bộ liên vùng ở TP. Huế.

Nhờ có các công trình hạ tầng trên, các vùng xa, ven đô, như Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang (cũ) đã đổi thay rõ rệt. Người dân có thể vận chuyển nông, lâm sản ra thị trường dễ dàng hơn; học sinh đến trường, người dân đến thăm khám ở trạm y tế thuận tiện, an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa bão.

Ông Đoàn Kỳ Côi, nguyên Phó Bí thư Thường trực TX. Phong Điền (cũ) chia sẻ: “Trước đây từ địa phương xa nhất ở phía bắc thành phố, như Phong Hải (xã Phong Quảng) vào trung tâm thành phố phải mất gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng nhờ đường sá thông suốt nên hiện nay chỉ mất chưa đến 1 giờ đồng hồ đã đến nơi. Đường đi dễ, bà con trao đổi mua bán thông thương thuận lợi hơn; nhiều mô hình phát kinh tế, du lịch sinh thái đồng quê được đầu tư và thu hút du khách nhiều hơn”.

Đường kết nối phía tây của thành phố đã thông thoáng

Diện mạo mới

Hạ tầng đồng bộ không chỉ phục vụ mục tiêu dân sinh mà còn là “nam châm” thu hút các dòng vốn đầu tư lớn, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư tư nhân trong nước. Với vị trí nằm giữa khu vực miền Trung, giáp biển, có Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng nước sâu Chân Mây đón tàu trọng tải lớn hơn 70.000 tấn và hệ thống đường bộ đang hoàn thiện, ngoài thế mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, TP. Huế đang trở thành địa phương có tiềm năng lớn về logistics và công nghiệp sạch.

Hiện, Khu Kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô nằm phía nam thành phố với định hướng trở thành trung tâm công nghiệp - du lịch - logistics trọng điểm, đang thu hút nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực chế biến, năng lượng tái tạo, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Với cơ chế ưu đãi đặc thù của địa phương và thuận lợi về giao thông kết nối Đà Nẵng, hành lang kinh tế đông tây giáp Lào, Thái Lan…, KKT này được kỳ vọng là cực tăng trưởng mới của TP. Huế trong thời gian đến.

Ở khu vực phía bắc thành phố, KCN Phong Điền, Tứ Hạ và các cụm công nghiệp, như: Điền Lộc 1, Điền Lộc 2, Sơn - Xuân - Mỹ từng bước được quy hoạch, hình thành với hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cấp điện, nước nhằm đón đầu làn sóng đầu tư vào sản xuất xanh, công nghiệp phụ trợ, dược liệu, chế biến nông sản.

Trong tầm nhìn giai đoạn 2025 - 2030, TP. Huế xác định đây là thời kỳ tăng tốc chuyển mình mạnh mẽ cho thành phố trực thuộc Trung ương với bản sắc văn hóa, sinh thái, thông minh và hiện đại. Hiện nay, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang tiếp tục được đầu tư như tuyến đường ven biển phía đông; đường Tố Hữu nối dài đến Cảng HKQT Phú Bài; đường Vành đai 3 qua trung tâm TP. Huế kết nối cầu Nguyễn Hoàng; nghiên cứu triển khai xây dựng các cầu vượt phá Tam Giang, như Vĩnh Tu, Phú Vang, Vinh Hà…; tiếp tục mở rộng đường lên vùng cao, biên giới, nhất là đề xuất Chính phủ xem xét nâng cấp mở rộng QL49F nối từ bến cảng Phong Điền đến cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài (đoạn từ QL1A đến đường Hồ Chí Minh) để liên kết phát triển vùng và xuyên quốc gia…