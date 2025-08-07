“Bước đệm” chiến lược đưa xã thành phường

Quảng Điền xác định: Hạ tầng là “chìa khóa”, là “đòn bẩy” thúc đẩy đô thị hóa

Hạ tầng - “đòn bẩy” phát triển

Là địa bàn còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, nhưng với tầm nhìn phát triển dài hạn nhiệm kỳ 2025 - 2030 và xa hơn là năm 2035, Đảng bộ xã Quảng Điền xác định: Hạ tầng là “chìa khóa”, là “đòn bẩy” thúc đẩy đô thị hóa, mở rộng không gian phát triển, kích thích giao thương và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Trí Đức - người dân sinh sống tại xã Quảng Điền chia sẻ: “Chúng tôi cảm nhận rõ nhất là diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc. Những tuyến giao thông như Tỉnh lộ 19, Tỉnh lộ 4 và Tỉnh lộ 8A được quan tâm đầu tư, nâng cấp thành đường tránh lũ, vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo sự thông suốt cho giao thông, giao thương”.

Không dừng lại ở hệ thống giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp - thủy sản cũng được Quảng Điền tập trung đầu tư theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ thống kênh mương, trạm bơm tiêu thoát nước nội đồng, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao… được phát triển đồng bộ, tạo nền tảng để chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang nền nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn và bền vững.

Trên cơ sở quy hoạch chung của TP. Huế, Quảng Điền xây dựng chiến lược phát triển đô thị theo mô hình “tam giác động lực”, lấy Tỉnh lộ 19 làm trục xương sống kết nối. Ba mũi phát triển gồm: Trung tâm xã - Trung tâm tiểu vùng phía Nam (xã Quảng Thọ cũ) - Trung tâm tiểu vùng phía Đông (xã Quảng An cũ), hình thành cấu trúc phát triển cân bằng và lan tỏa, mở ra không gian liên kết vùng với các địa phương ven phá như Phong Quảng, Đan Điền, Hóa Châu… Định hướng này vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo điều kiện để Quảng Điền trở thành trung tâm liên kết du lịch - dịch vụ đầm phá Tam Giang.

Chiều hướng phát triển được xác lập: Lấy trung tâm xã làm hạt nhân đô thị, là đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa đến các khu công nghiệp, khu du lịch biển và đầm phá; vùng phía Nam hướng đến xây dựng khu đô thị ven sông Bồ hiện đại; trong khi tiểu vùng phía Đông phát triển đô thị sinh thái - dịch vụ du lịch nhằm đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, tạo động lực phát triển bền vững.

Đa dạng nguồn lực

Khát vọng trở thành phường không thể trở thành hiện thực nếu chỉ trông chờ vào nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Nhận thức rõ điều đó, xã Quảng Điền chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư. Tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trở thành phương châm xuyên suốt, nhằm huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào hạ tầng thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa thông qua các mô hình đối tác công tư (PPP) và các hình thức hợp tác linh hoạt khác.

Quảng Điền tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của các sở, ngành, đơn vị thuộc TP. Huế để đầu tư vào những công trình trọng điểm, mang tính chiến lược như: Tuyến đường ven phá Tam Giang, cầu Vĩnh Tu, đường nối Quảng Điền - Kim Trà, tuyến song song với đường sắt tốc độ cao và các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt Bắc - Nam. Cùng với các công trình hạ tầng giao thông là hệ thống thiết chế văn hóa, công trình công cộng, không gian sinh hoạt cộng đồng… từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị mới - xanh, sạch, an toàn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan rộng, địa phương chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, điều hành công vụ; đồng thời, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động.

“Xây dựng đô thị hiện đại không đồng nghĩa với bê tông hóa mọi không gian sống, càng không thể đánh đổi giá trị văn hóa - lịch sử lấy phát triển nóng. Xác định rõ điều đó, Quảng Điền đặt mục tiêu phát triển hạ tầng đi đôi với gìn giữ bản sắc, bảo tồn di sản”, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, ông Nguyễn Ánh Cầu khẳng định.