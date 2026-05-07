Doanh nghiệp từng bước chuyển đổi xanh

Đổi mới trang thiết bị sản xuất cửa nhôm kính nhờ một phần vốn khuyến công tại DN ở phường Thanh Thủy

Nhu cầu bức thiết

Trước những yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường, việc chuyển đổi sang sản xuất xanh không còn là lựa chọn mà trở thành tiêu chí bắt buộc với các DN công nghiệp. Tại các KCN, nhiều DN đã chủ động đầu tư đổi mới công nghệ nhằm giảm tiêu hao nguyên liệu, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phát thải.

Đơn cử, tại KCN Gilimex, nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm Eon Industry Việt Nam (giai đoạn 1), chuyên sản xuất mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết và khúc côn cầu, vận hành theo phương châm xanh, sạch thông qua dây chuyền công nghệ khép kín, tự động hóa cao và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường. Toàn bộ quy trình sử dụng công nghệ ép nhựa chính xác trong khuôn kín, trong đó nguyên liệu nhựa được nung chảy và định hình ở áp suất cao, giúp hạn chế tối đa phát tán khí và bụi ra môi trường.

Tại KCN Phong Điền, hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm từng bước thay thế máy móc cũ bằng thiết bị công nghệ cao, dây chuyền sản xuất sạch, qua đó giảm bụi, giảm tiếng ồn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu. Điển hình là Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Huế chuyên chế biến thủy sản và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trong quá trình hoạt động, ngoài các dây chuyền sản xuất khép kín, Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và kiểm soát khí thải theo tiêu chuẩn hiện hành.

Đại diện Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Huế cho biết, nhờ áp dụng quy trình sản xuất khép kín, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào và đảm bảo an toàn thực phẩm, đơn vị ngày càng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2025, doanh thu của DN đạt 916,7 tỷ đồng, tạo việc làm cho 927 lao động. Trong năm 2026, DN dự kiến tuyển thêm 186 lao động nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh với doanh thu cao hơn năm trước.

Tại KCN Phong Điền còn có Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương do Công ty CP Kính Đạt Phương làm chủ đầu tư. Hiện nhà máy đang xây dựng dây chuyền có công suất thiết kế 400 tấn sản phẩm/ngày (tương đương 19,2 triệu m²/năm), cung cấp kính xây dựng và kính cho tấm pin năng lượng mặt trời từ nguồn cát thạch anh tại địa phương. Toàn bộ dây chuyền sản xuất của công ty đều sử dụng công nghệ từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, vận hành bằng nhiên liệu khí đốt LNG và áp dụng hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn, góp phần giảm phát thải ra môi trường.

Ông Trương Văn Minh, đại diện một DN chế biến gỗ tại CCN Thủy Phương cho biết, khi đầu tư dây chuyền mới không chỉ giúp nâng năng suất lên từ 1,5 đến 2 lần so dây chuyền cũ mà còn giảm tiêu thụ điện năng khoảng 15 - 20%, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Khuyến khích sản xuất sạch

Nhằm hỗ trợ DN chuyển đổi xanh, các cấp, ngành tại TP. Huế đã triển khai nhiều chính sách, tạo điều kiện cho DN tiếp cận nguồn lực và công nghệ sản xuất tiên tiến.

Hiện nay, nhiều DN lớn trong các lĩnh vực, như: Xây dựng cơ khí, điện - điện tử, dệt may, chế biến thủy sản, thực phẩm… đã chủ động đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng, quản lý lao động, xử lý nước thải hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, triển khai mô hình nhà máy xanh, hướng đến chuỗi cung ứng khép kín, phát thải thấp.

Nhiều chính sách hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn vay để đổi mới máy móc, trang thiết bị theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường đã được các cơ quan nhà nước ban hành, trong đó có chương trình khuyến công do ngành công thương triển khai hàng năm. Thông qua chương trình này, nhiều DN được hỗ trợ một phần kinh phí để đầu tư đổi mới thiết bị, áp dụng mô hình sản xuất sạch. Cùng với đó, các ngành công nghiệp chủ lực, như: Dệt may, chế biến nông sản, thực phẩm, điện - điện tử… từng bước cải tiến quy trình sản xuất theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, thân thiện với môi trường.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ DN, như tư vấn áp dụng sản xuất sạch hơn, hỗ trợ xây dựng mô hình nhà máy xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý sản xuất và sử dụng năng lượng hiệu quả. Đồng thời, các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường cũng được đẩy mạnh, giúp DN tiêu thụ sản phẩm xanh, từng bước tham gia vào các chuỗi cung ứng bền vững trong, ngoài nước.

Việc phát triển các KCN theo hướng sinh thái đang được TP. Huế đặc biệt quan tâm. Theo đó, thành phố ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, ít phát thải, hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Theo định hướng phát triển trong giai đoạn mới, TP. Huế đang xây dựng hình ảnh địa phương phát triển công nghiệp theo hướng “xanh - sạch - bền vững”, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Thúc đẩy chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp không chỉ giúp DN nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển kinh tế bền vững” - ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh.