Giá xăng và dầu cùng giảm

HNN.VN - Bắt đầu từ 15 giờ ngày 14/5, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần.

Giá xăng và dầu giảm vào lúc 15 giờ ngày 14/5 

Theo đó, xăng RON95 giảm 276 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.078 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 656 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.226 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu hiện nay của Việt Nam đang thấp hơn so với các nước có chung biên giới, như: Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan. Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Hiện tại, các loại thuế như bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng (VAT) với xăng, dầu và nhiên liệu bay tiếp tục bằng 0 tới cuối tháng 6, theo Nghị quyết của Quốc hội. Thuế nhập khẩu xăng dầu cũng duy trì mức 0% tới hết 30/6, theo Nghị quyết của Chính phủ. Việc tiếp tục duy trì thuế nhập khẩu thấp giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn hàng thay thế khi chuỗi cung ứng tại những thị trường truyền thống Hàn Quốc và ASEAN ảnh hưởng do xung đột quân sự.

Từ 1/6, xăng E10 RON 95-III sẽ được bán rộng rãi sau 10 tháng thí điểm, thay thế xăng khoáng RON 95-III trên thị trường. Còn xăng E5 RON 92 tiếp tục được bán tới cuối 2030. Hai doanh nghiệp đầu mối là Petrolimex và PVOIL mở rộng bán xăng E10 trên toàn hệ thống từ ngày 15/5, sớm hơn khoảng nửa tháng so với quy định.

Song Minh
Tháo dỡ căn nhà tôn, trả lại hiện trạng đất cho Nhà nước

Liên quan đến khu đất bị chiếm dụng làm bãi tập kết cát sỏi tại Khu quy hoạch Hồ Đắc Di (phường An Cựu, TP. Huế) mà Báo Huế ngày nay ngày 16/4 phản ánh qua bài viết: “Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép giữa thành phố”, sau khi báo đăng, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Khu vực 1 đề nghị UBND phường An Cựu, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 tháo dỡ căn nhà tôn tại khu đất nói trên để trả lại hiện trạng đất cho Nhà nước.

Giảm giá sách giáo khoa bình quân 13,3% trong năm học 2026-2027

Nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho năm học mới, đồng thời chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa bình quân 13,3% và khuyến khích tái sử dụng sách, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế

Trước biến động của thị trường năng lượng thế giới, vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trở nên cấp thiết, nhằm tạo sự ổn định, thúc đẩy kinh tế phát triển. Với việc áp dụng đồng bộ các giải pháp đã giúp ngành dầu khí Việt Nam chủ động nguồn cung nhiên liệu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Củng cố tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác toàn diện Huế - Salavan

Chiều 9/4, Đoàn công tác thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trung Quốc tiếp tục điều tiết để bình ổn giá xăng dầu

Tiếp theo lần điều tiết, kiểm soát giá xăng dầu đầu tiên vào ngày 23/3, đây là lần thứ 2 trong vòng 13 năm qua, Trung Quốc áp dụng các biện pháp điều tiết và kiểm soát giá xăng dầu trong nước, nhằm giảm tác động của việc tăng giá dầu quốc tế đến thị trường trong nước.

