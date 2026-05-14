Từ ngày 20/5, 100% cửa hàng xăng của Petrolimex tại Huế sẽ bán xăng E10

Ngày 20/5, 100% cửa hàng xăng của Petrolimex tại Huế sẽ bán xăng E10

Đây được xem là bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Khoa Phong Điền, việc Petrolimex đẩy nhanh triển khai xăng E10 được thực hiện sau Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động, đặc biệt do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị và áp lực bảo đảm an ninh năng lượng, việc mở rộng sử dụng xăng E10 nhằm góp phần giảm tiêu thụ xăng khoáng, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính.

Hiện, Petrolimex Huế đã chủ động chuẩn bị nguồn ethanol, nâng cấp hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn cũng như hoàn thiện quy trình kỹ thuật để đáp ứng việc chuyển đổi trên phạm vi toàn quốc.

Dự kiến, đến ngày 20/5, có 100% cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex tại địa bàn thành phố Huế sẽ triển khai bán xăng E10.

Cùng với Petrolimex, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng đồng loạt triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống bắt đầu từ ngày 15/5 và dừng kinh doanh xăng khoáng RON95.

Xăng E10 là loại nhiên liệu được phối trộn giữa xăng khoáng RON95 và khoảng 10% ethanol nhiên liệu sinh học. Theo các doanh nghiệp đầu mối, quá trình thí điểm thời gian qua chưa ghi nhận phản ánh đáng kể liên quan đến chất lượng nhiên liệu hay ảnh hưởng đến động cơ phương tiện. Việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học được kỳ vọng góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.