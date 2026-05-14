Từ ngày 20/5, 100% cửa hàng xăng của Petrolimex tại Huế sẽ bán xăng E10

HNN.VN - Ngày 15/5, ông Nguyễn Khoa Phong Điền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế thông tin, đến thời điểm này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chuẩn bị hoàn tất việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống cửa hàng xăng dầu bắt đầu từ ngày 20/5, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON95.

Giá xăng dầu trong nước ở mức thấp so với khu vựcGiá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít

Đây được xem là bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Khoa Phong Điền, việc Petrolimex đẩy nhanh triển khai xăng E10 được thực hiện sau Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động, đặc biệt do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị và áp lực bảo đảm an ninh năng lượng, việc mở rộng sử dụng xăng E10 nhằm góp phần giảm tiêu thụ xăng khoáng, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính.

Hiện, Petrolimex Huế đã chủ động chuẩn bị nguồn ethanol, nâng cấp hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn cũng như hoàn thiện quy trình kỹ thuật để đáp ứng việc chuyển đổi trên phạm vi toàn quốc.

Dự kiến, đến ngày 20/5, có 100% cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex tại địa bàn thành phố Huế sẽ triển khai bán xăng E10.

Cùng với Petrolimex, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng đồng loạt triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống bắt đầu từ ngày 15/5 và dừng kinh doanh xăng khoáng RON95.

Xăng E10 là loại nhiên liệu được phối trộn giữa xăng khoáng RON95 và khoảng 10% ethanol nhiên liệu sinh học. Theo các doanh nghiệp đầu mối, quá trình thí điểm thời gian qua chưa ghi nhận phản ánh đáng kể liên quan đến chất lượng nhiên liệu hay ảnh hưởng đến động cơ phương tiện. Việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học được kỳ vọng góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Minh Văn
Giá xăng và dầu cùng giảm

Bắt đầu từ 15 giờ ngày 14/5, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần.

Xác định rõ nội dung đột phá, vấn đề mới trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu dự thảo Nghị quyết về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, nội dung đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững; đồng thời xây dựng cơ chế đánh giá thực chất, gắn trách nhiệm người đứng đầu và huy động hiệu quả các nguồn lực thực hiện.

Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học

Thay vì coi cộng đồng chỉ là đối tượng tuyên truyền, ngành chức năng địa phương xác định người dân là chủ thể trực tiếp tham gia quản lý, giám sát và đồng hành cùng chính quyền trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Xây dựng môi trường du lịch: Chuyện không của riêng ai

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp và nâng cao khả năng phản ứng, môi trường du lịch Huế vẫn còn những “hạt sạn”. Thực tế cho thấy, hình ảnh điểm đến không chỉ là việc riêng của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý hay doanh nghiệp mà còn ở từng cơ sở kinh doanh, người lao động và cách ứng xử của người dân. Bởi bên cạnh chất lượng dịch vụ, thái độ và hành vi ứng xử mới là yếu tố định hình ấn tượng của du khách.

Chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng xanh

Trước sức ép từ xu hướng đầu tư, thị trường, doanh nghiệp (DN) buộc phải chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng xanh, bền vững. Tuy nhiên, việc chuyển đổi không chỉ giới hạn trong phạm vi tuân thủ các quy định của pháp luật hay đối tác, mà còn bao hàm cả sự chuyển dịch về hoạt động quản trị bên trong DN.

