Giảm giá sách giáo khoa bình quân 13,3% trong năm học 2026-2027

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW; Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc…, ngày 29/4, liên quan việc sử dụng sách giáo khoa (SGK) trong năm học 2026-2027, ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết: Ngoài các sách giáo khoa được in mới trong năm 2026, toàn bộ sách giáo khoa, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước (trừ các tên sách thuộc danh mục được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026) hiện đang lưu hành trong các nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành, gia đình học sinh… vẫn tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng bình thường để phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Đối với nội dung cập nhật, điều chỉnh, một số sách giáo khoa có điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế-xã hội đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến. Giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập, tra cứu và sử dụng miễn phí các bản sách giáo khoa đã được cập nhật tại địa chỉ: https://taphuan.nxbgd.vn

Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa theo quy định, gồm: Lịch sử và Địa lý (các lớp 4 đến 9), Lịch sử 10, Chuyên đề học tập Lịch sử 10, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, Địa lý 12, Chuyên đề học tập Địa lý 12. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức in và phát hành các sách giáo khoa trong danh mục này trong năm 2026. Đối với các sách cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước, không tiếp tục phát hành, song giáo viên và học sinh vẫn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.

Đáng chú ý, nhằm chia sẻ với phụ huynh và học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông, qua đó điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh là đối tượng thụ hưởng trực tiếp. Theo đó, giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 giảm bình quân 13,3% so với năm học trước.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa và các tài liệu giáo dục trước ngày khai giảng năm học mới; đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục, phụ huynh, học sinh sử dụng hiệu quả, tái sử dụng sách giáo khoa, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

