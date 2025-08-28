Giá xăng, dầu cùng tăng

Từ 15h ngày 28/8, giá xăng được điều chỉnh tăng thêm hơn 300 đồng/lít

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 19.771 đồng/lít (tăng 307 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Xăng RON95-III không cao hơn 20.363 đồng/lít (tăng 271 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu diezen 0.05S không cao hơn 18.357 đồng/lít (tăng 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 18.225 đồng/lít (tăng 411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.260 đồng/kg (tăng 144 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Liên quan đến thị trường xăng dầu, mới đây, Bộ Công Thương đề xuất toàn bộ xăng khoáng truyền thống (RON 92, RON 95 và các loại khoáng khác) bắt buộc pha với E100 thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho các xe động cơ xăng trên toàn quốc từ đầu năm 2026.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn xăng E10 có gây ảnh hưởng đến động cơ hay không, đặc biệt với dòng xe đời cũ hoặc mẫu xe nhập khẩu cao cấp vốn được nhà sản xuất khuyến cáo dùng RON95 trở lên. Do vậy, thay vì bắt buộc chỉ sử dụng xăng sinh học E10, cơ quan quản lý nên để các loại xăng tồn tại song song, khách hàng được tự quyết định dùng loại xăng nào, dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.