  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 28/08/2025 15:09

Giá xăng, dầu cùng tăng

HNN.VN - Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính theo chu kỳ 7 ngày/ lần, từ 15h ngày 28/8, giá xăng, dầu cùng tăng từ 270-450 đồng/lít. Như vậy, giá xăng đã tăng 2 lần liên tiếp; trong đó giá xăng RON 95-III đã tăng tiến sát mốc 20.500 đồng/lít.

Nga cấm xuất khẩu xăng dầu hoàn toàn đến hết tháng 8/2025Giá xăng tiếp tục giảmGiá xăng dầu tăng trở lạiGiá xăng dầu giảm mạnh

Từ 15h ngày 28/8, giá xăng được điều chỉnh tăng thêm hơn 300 đồng/lít 

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 19.771 đồng/lít (tăng 307 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Xăng RON95-III không cao hơn 20.363 đồng/lít (tăng 271 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu diezen 0.05S không cao hơn 18.357 đồng/lít (tăng 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 18.225 đồng/lít (tăng 411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.260 đồng/kg (tăng 144 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Liên quan đến thị trường xăng dầu, mới đây, Bộ Công Thương đề xuất toàn bộ xăng khoáng truyền thống (RON 92, RON 95 và các loại khoáng khác) bắt buộc pha với E100 thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho các xe động cơ xăng trên toàn quốc từ đầu năm 2026.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn xăng E10 có gây ảnh hưởng đến động cơ hay không, đặc biệt với dòng xe đời cũ hoặc mẫu xe nhập khẩu cao cấp vốn được nhà sản xuất khuyến cáo dùng RON95 trở lên. Do vậy, thay vì bắt buộc chỉ sử dụng xăng sinh học E10, cơ quan quản lý nên để các loại xăng tồn tại song song, khách hàng được tự quyết định dùng loại xăng nào, dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.

Minh Song
 Từ khóa:
xăng dầuđiều chỉnhcùng tăngtp huếtrong nướcdoanh nghiệp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng tới quyền lợi của người lao động

Trong bối cảnh chính sách an sinh xã hội ngày càng được quan tâm, công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người lao động về những quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) được xem là cầu nối quan trọng.

Hướng tới quyền lợi của người lao động
“Quả ngọt” từ sự đồng hành

Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp (DN) được liên thông xử lý phần nào tạo dựng được niềm tin, kỳ vọng khi DN đến Huế đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn.

“Quả ngọt” từ sự đồng hành
Hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục lưới điện hư hỏng do bão số 5 gây ra

Ngày 26/8, Công ty Điện lực Huế (Huế PC) thiết lập đội xung kích gồm 50 cán bộ - công nhân viên (CB-CNV), cùng dụng cụ, trang thiết bị chuyên dụng lên đường đến hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục lưới điện do hậu quả của cơn bão số 5 (Kajiki) gây ra. Đây là đội hình được lựa chọn những CB-CNV có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm, tay nghề giỏi…

Hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục lưới điện hư hỏng do bão số 5 gây ra
Trao quà tri ân các gia đình chính sách

Chiều 23/8, Sở Nội vụ phối hợp Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB tổ chức trao quà tri ân gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trao quà tri ân các gia đình chính sách

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top