Tạo nền tảng để mở rộng liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Xây dựng hệ thống sản xuất giống hữu cơ là nền tảng mở rộng liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị Quế Lâm

Thiếu nguồn giống phù hợp với canh tác hữu cơ

Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại là định hướng chiến lược lâu dài, với nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành nhằm thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Trên cơ sở đó, hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn theo chuỗi giá trị của Tập đoàn Quế Lâm được triển khai phù hợp với chủ trương; phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ vi sinh, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người sản xuất.

Tuy nhiên, việc thiếu giống phù hợp với canh tác hữu cơ đang là vấn đề bức bách đặt ra. Phân tích về vấn đề này, ông Phạm Văn Tần, Trưởng ban Đầu tư phát triển, thuộc Tập đoàn Quế Lâm cho rằng, phần lớn các giống lúa và cây ăn trái hiện nay được chọn phục vụ sản xuất thâm canh hóa học, chưa thích nghi đầy đủ với điều kiện canh tác hữu cơ. Giống lúa và cây ăn trái trong các mô hình liên kết có nhiều nguồn cung khác nhau, chất lượng không đồng đều nên tiềm ẩn rủi ro cho nông dân. Thứ nữa là việc truy xuất nguồn gốc giống chưa được thực hiện đầy đủ theo yêu cầu sản xuất hữu cơ, phần lớn nguồn giống cung ứng chưa gắn với chuỗi giá trị…

Để giải quyết vấn đề này, Tập đoàn Quế Lâm đã chủ động lựa chọn các giống vật nuôi, giống lúa và cây ăn trái có khả năng thích nghi tốt với điều kiện sinh thái địa phương, sinh trưởng ổn định trong môi trường hữu cơ - sinh học, từng bước loại bỏ các giống phụ thuộc nhiều vào phân, thuốc hóa học. Theo ông Phạm Văn Tần, nguồn giống giữ vai trò nền tảng, quyết định hiệu quả và tính bền vững của liên kết sản xuất hữu cơ theo chuỗi giá trị, là cơ sở để doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng quy trình sản xuất thống nhất, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ. Thông qua liên kết, các chủ thể trong chuỗi phối hợp để lựa chọn giống phù hợp điều kiện sinh thái, có khả năng chống chịu bệnh, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm chi phí đầu vào và hạn chế rủi ro cho người sản xuất. Đồng thời, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, tạo lợi thế cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu, nâng cao hiệu quả liên kết chuỗi.

Ngoài ra, Tập đoàn Quế Lâm còn xây dựng vùng sản xuất giống gắn với vùng nguyên liệu, hình thành các vùng sản xuất lúa và cây ăn trái hữu cơ tập trung trong hệ thống liên kết; gắn giống - quy trình - vật tư - bao tiêu trong cùng một chuỗi giá trị, đảm bảo đồng bộ giống trong từng vùng, thuận lợi cho việc quản lý kỹ thuật và kiểm soát chất lượng.

Mở rộng liên kết, tiêu thụ sản phẩm

Cùng với đảm bảo nguồn giống phù hợp với canh tác hữu cơ, sinh học, thời gian qua, Tập đoàn Quế Lâm còn tổ chức bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng liên kết, giá bán lúa gạo, trái cây hữu cơ và ổn định hơn thị trường tự do. Đơn vị cũng đã xây dựng thành công nhãn hiệu gạo hữu cơ Quế Lâm và sản phẩm trái cây hữu cơ gắn với vùng trồng. Nhờ vậy, nông dân từ chỗ e ngại đã tin tưởng mô hình, chủ động tuân thủ giống và quy trình, hình thành đội ngũ nông dân nòng cốt, chuyển tư duy từ “sản xuất nhiều” sang “sản xuất sạch - bền vững - có đầu ra”.

Anh Nguyễn Ba ở phường Phong Thái cho rằng, bà con mong muốn Tập đoàn Quế Lâm xây dựng và chuyển giao các quy trình sản xuất, canh tác hữu cơ phù hợp cho từng nhóm giống; quy trình được chuẩn hóa, giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, chủ động phòng trừ bệnh sinh học và ổn định năng suất sau giai đoạn chuyển đổi. Đồng thời, thực hiện bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng liên kết, đảm bảo ổn định hơn thị trường tự do…

Với phương châm phát triển sản xuất phải gắn với tiêu thụ sản phẩm, không để chuỗi giá trị đứt gãy, Tập đoàn Quế Lâm đã chú trọng xây dựng hệ thống cửa hàng ngày càng mở rộng, quy mô cửa hàng ngày càng lớn, phát triển nhiều kênh bán hàng, thay đổi phương thức bán hàng… vừa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng sử dụng sản phẩm hữu cơ Quế Lâm vừa tiêu thụ nông sản hữu cơ cho hộ liên kết. Trong năm 2025, đơn vị đã thu mua và tiêu thụ 3.000 tấn lúa, 600 tấn gạo các loại, gần 3.000 con lợn thịt với trọng lượng 276 tấn thịt lợn hơi, hơn 9 tấn thịt bò hơi, gần 15.000 con gà với trọng lượng 19,5 tấn thịt; tiêu thụ 95 tấn rau, củ và 40 tấn trái cây các loại. Riêng các loại nông sản hữu cơ chế biến sẵn đã tiêu thụ trên 30.000 sản phẩm các loại.

Theo đại diện Tập đoàn Quế Lâm, năm 2026, đơn vị sẽ tiến hành thu mua và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ với 3.000 tấn lúa, 700 tấn gạo các loại; hơn 4.600 con lợn thịt với trọng lượng gần 500 tấn thịt lợn hơi, hơn 11 tấn thịt bò hơi, 26 tấn thịt gà, 100 tấn rau, củ, quả các loại; sản xuất và tiêu thụ 2.000 tấn thức ăn hữu cơ các loại… Đồng thời, xây dựng hệ thống sản xuất giống hữu cơ, làm nền tảng mở rộng liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị Quế Lâm năm 2026 và các năm tiếp theo.