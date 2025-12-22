  • Huế ngày nay Online
Giá xăng giảm lần thứ ba liên tiếp

HNN.VN - Giá xăng dầu bán lẻ trong nước được liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh bắt đầu từ 15h. Theo kỳ điều chỉnh này, giá xăng RON 95-III giảm từ 520 - 620 đồng, về mốc 19.000 đồng/lít. Đây là lần thứ ba giá xăng giảm liên tiếp.

Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm Giá xăng giảm về mức dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng chiều 25/12 được điều chỉnh giảm lần thứ ba liên tiếp

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 520 - 620 đồng, giá bán ra ở mức không cao hơn 19.000 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 cũng giảm 520 đồng, với giá bán mới 18.710 đồng/lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu cùng giảm so với cách đây 7 ngày. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt về mức bán giá mới là 17.250 đồng và 17.700 đồng. Riêng dầu mazut tăng so với kỳ trước 220 đồng mỗi kg, lên 13.380 đồng.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Tính từ giữa tháng 11, giá xăng dầu có 7 đợt điều chỉnh giảm, trong đó mỗi lít RON 95-III giảm 1.579 đồng, diesel giảm 2.610 đồng. Diễn biến này góp phần kéo giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho người tiêu dùng. Song ở góc độ cung ứng, một số doanh nghiệp đầu mối lớn cho biết, mặt bằng giá liên tục giảm khiến họ gặp khó khăn trong cân đối nguồn cung, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Minh Song
