Giá xăng giảm về mức dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng và dầu lúc 15h ngày 18/12 cùng giảm so với 7 ngày trước

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 462 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.620 đồng/lít. Còn giá xăng E5 RON92 không cao hơn 19.239 đồng/lít, hạ 376 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Trong khi đó, so với cách đây 7 ngày, giá dầu diesel 0.05S giảm 678 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.239 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.239 đồng/lít, tức được điều chỉnh giảm 704 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.160 đồng/kg, giảm 233 đồng/kg so với mức hiện hành.

Cũng giống như các kỳ điều hành trước, tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Tính chung từ giữa tháng 11, giá xăng dầu có 6 đợt điều chỉnh giảm, trong đó mỗi lít RON 95-III giảm 950 đồng, diesel giảm 2.390 đồng. Diễn biến này góp phần kéo giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho người tiêu dùng. Song ở góc độ cung ứng, một số doanh nghiệp đầu mối lớn cho biết mặt bằng giá liên lục giảm khiến họ gặp khó trong cân đối nguồn cung, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.