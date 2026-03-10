  • Huế ngày nay Online
Không để xảy ra hiện tượng găm hàng, nâng giá xăng dầu

HNN.VN - Thông tin từ Sở Công Thương vào sáng 10/3, do tình hình an ninh năng lượng thế giới có nhiều biến động, dẫn đến giá xăng dầu trong nước tăng cao, những ngày qua, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra nhằm rà soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Thực hiện điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết số 36/NQ-CP của Chính phủGiá xăng điều chỉnh tăng 2.189 đồng/lít Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

Đoàn kiểm tra đột xuất tại một cửa hàng xăng dầu

Qua khảo sát kiểm tra, hiện thành phố có 128 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động. Trong đó, phần lớn các cửa hàng duy trì bán hàng ổn định.

Riêng Cửa hàng xăng dầu thương mại A Lưới thuộc Công ty CP Thương mại và Xây dựng A Lưới, lượng hàng đủ bán đến hết ngày 8/3; dự kiến sẽ nhập được hàng bổ sung để bán lại trong ngày 11/3 này. Bên cạnh đó, Cửa hàng xăng dầu Vinh Thanh thuộc Công ty TNHH MTV Thuận An và Cửa hàng xăng dầu Trung Hiếu thuộc Công ty TNHH MTV Trung Hiếu (xã Phú Vinh) những ngày qua tạm thời hết xăng và chỉ bán dầu. Tuy nhiên, ngày 9/3, hai cửa hàng nói trên đã nhập hàng phục vụ người tiêu dùng.

Đoàn kiểm tra Sở Công Thương cho hay, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Các cơ sở thực hiện đầy đủ việc niêm yết giá, bán đúng theo giá niêm yết, duy trì hoạt động bán hàng theo đúng thời gian quy định. Đến thời điểm này, chưa phát hiện tình trạng găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý nghỉ bán không có lý do hoặc các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu.

Kiểm tra chất lượng xăng tại kho dự trữ của một cửa hàng bán lẻ ở trung tâm thành phố 

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, song song với công tác kiểm tra, ngành quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố phối hợp cùng các ban, ngành, địa phương liên quan, tăng cường quản lý thị trường xăng dầu, chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, kịp thời có giải pháp điều tiết khi cần thiết. Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý và cửa hàng bán lẻ đảm bảo nguồn cung ổn định, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng găm hàng, nâng giá cục bộ hoặc gây biến động thị trường.

Các lực lượng chức năng, nhất là Chi cục Quản lý thị trường thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các cửa hàng xăng dầu; nếu phát hiện hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo thị trường xăng dầu trên địa bàn hoạt động minh bạch, ổn định, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Minh Văn
