Giá xăng và dầu được điều chỉnh giảm

HNN.VN - Từ 15 giờ hôm nay (23/10), các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Như vậy, giá xăng trong nước đã quay chiều giảm sau khi tăng vào tuần trước.

Cụ thể, so với kỳ điều hành trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) hôm nay được điều chỉnh giảm 177 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.726 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 176 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.050 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 538 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán không cao hơn 17.885 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu hỏa không cao hơn 18.115 đồng/lít, giảm 291 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Còn giá dầu mazut không cao hơn 14.098 đồng/kg, hạ 273 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Cũng giống như các kỳ điều hành trước, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở kỳ điều hành hôm nay.

Tuần trước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, đến hết năm sau, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng/lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg, dầu hỏa 600 đồng/lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

Song Minh
