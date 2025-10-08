  • Huế ngày nay Online
Giá xăng giảm xuống dưới mức 20.000 đồng/lít

HNN.VN - Đó là thông tin vừa được Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố áp dụng từ 15 giờ ngày 9/10. Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm xuống sau khi tăng vào tuần trước.

Giá xăng giảm, dầu tăngGiá xăng, dầu cùng tăng từ 15h hôm nay

.

Xăng RON 95-III đã giảm xuống dưới mức 20.000 đồng/lít vào lúc 15h ngày 9/10  

Cụ thể so với cách đây 7 ngày, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 480 đồng, xuống 19.720 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 hạ 490 đồng, ở mức 19.130 đồng/lít. Dầu diesel và dầu hỏa cùng giảm so với cách đây 7 ngày, tương ứng còn 18.600 và 18.430 đồng/lít. Tương tự, dầu mazut hạ thêm 570 đồng một kg so với cách đây 7 ngày.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu tháng 11 nhưng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu… Với các yếu tố nêu trên khiến giá nhiên liệu thế giới những ngày qua giảm so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân hạ 2,9% xuống 78,3 USD; dầu diesel hạ 2,6%, còn mazut 4,6%.

Hiện nay, dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối trong nước vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến hết quý II là hơn 5.614 tỷ đồng. 

Song Minh
