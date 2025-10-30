Giá xăng dầu đồng loạt tăng

  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Chiều 30/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo định kỳ 7 ngày/lần và được áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng được điều chỉnh tăng mạnh vào chiều 30/10 

Cụ thể, so với cách đây 7 ngày, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 760 đồng/lít, giá bán lên mức 20.480 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 710 đồng/lít, giá bán lẻ là 19.760 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 1.320 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lên 19.200 đồng/lít.

Giá dầu hỏa lên 19.270 đồng/lít, tăng 1.160 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut tăng 540 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lên 14.630 đồng/kg. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.639 đồng/kg (tăng 541 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới. Đồng thời, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Minh Song
