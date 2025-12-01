Doanh thu của các tập đoàn vũ khí lớn thế giới đạt kỷ lục

Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS). (Nguồn: PAP/TTXVN)

Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) vừa công bố báo cáo mới nhất cho thấy doanh thu của 100 tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2024 đạt 679 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Con số này tương đương mức tăng 5,9% so với năm 2023, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu mua bán vũ khí gia tăng tại các điểm nóng Ukraine và Dải Gaza, cùng xu hướng tăng chi tiêu quân sự của nhiều quốc gia.

Theo SIPRI, mức tăng trưởng mạnh được ghi nhận tại các doanh nghiệp đặt trụ sở ở Mỹ và châu Âu. Mỹ có 39 công ty nằm trong nhóm 100 doanh nghiệp hàng đầu, trong đó có Lockheed Martin, Northrop Grumman và General Dynamics, với tổng doanh thu 334 tỷ USD, tăng 3,8%.

Tại châu Âu, 23/26 công ty ghi nhận doanh thu tăng, đạt tổng cộng 151 tỷ USD, tương đương mức tăng 13%. Nhu cầu lớn liên quan đến xung đột ở Ukraine là động lực chính.

Tập đoàn Czechoslovak (CH Séc) tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 193% từ các hợp đồng đạn pháo cho chính phủ; tiếp đến là Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Ukraine JSC với mức tăng 41%.

Nhà nghiên cứu Jade Guiberteau Ricard của SIPRI cảnh báo việc mở rộng năng lực sản xuất của châu Âu có thể đối mặt thách thức lớn do thiếu hụt nguồn vật liệu, nhất là khi việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng chịu tác động từ các lệnh hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc.

Tại Nga, hai tập đoàn Rostec và United Shipbuilding Corporation ghi nhận tổng doanh thu 31,2 tỷ USD, tăng 23% bất chấp tình trạng thiếu linh kiện do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Doanh thu của các doanh nghiệp này chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước.

Khu vực Trung Đông có 3 công ty Israel nằm trong danh sách, đạt tổng doanh thu 16,2 tỷ USD, tăng 16%. SIPRI cho biết những phản ứng quốc tế liên quan đến xung đột tại Gaza “hầu như không ảnh hưởng” tới nhu cầu mua vũ khí từ Israel, khi nhiều quốc gia vẫn tiếp tục ký các hợp đồng mới.

Ngược lại, doanh thu của các công ty tại châu Á-châu Đại Dương giảm 1,2%, xuống còn 130 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mức giảm 10% của 8 doanh nghiệp vũ khí hàng đầu Trung Quốc, do nhiều hợp đồng lớn bị trì hoãn hoặc hủy bỏ liên quan các cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực mua sắm quốc phòng./.