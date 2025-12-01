  • Huế ngày nay Online
Doanh thu của các tập đoàn vũ khí lớn thế giới đạt kỷ lục

ClockThứ Hai, 01/12/2025 14:22
Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm, doanh thu của 100 tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2024 đạt 679 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trung Quốc công bố Sách Trắng về kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bịNga khẳng định không để xảy ra chạy đua vũ khí hạt nhân mớiWashington tiết lộ về việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân sắp tới của Mỹ

 Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS). (Nguồn: PAP/TTXVN)

Con số này tương đương mức tăng 5,9% so với năm 2023, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu mua bán vũ khí gia tăng tại các điểm nóng Ukraine và Dải Gaza, cùng xu hướng tăng chi tiêu quân sự của nhiều quốc gia.

Theo SIPRI, mức tăng trưởng mạnh được ghi nhận tại các doanh nghiệp đặt trụ sở ở Mỹ và châu Âu. Mỹ có 39 công ty nằm trong nhóm 100 doanh nghiệp hàng đầu, trong đó có Lockheed Martin, Northrop Grumman và General Dynamics, với tổng doanh thu 334 tỷ USD, tăng 3,8%.

Tại châu Âu, 23/26 công ty ghi nhận doanh thu tăng, đạt tổng cộng 151 tỷ USD, tương đương mức tăng 13%. Nhu cầu lớn liên quan đến xung đột ở Ukraine là động lực chính.

Tập đoàn Czechoslovak (CH Séc) tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 193% từ các hợp đồng đạn pháo cho chính phủ; tiếp đến là Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Ukraine JSC với mức tăng 41%.

Nhà nghiên cứu Jade Guiberteau Ricard của SIPRI cảnh báo việc mở rộng năng lực sản xuất của châu Âu có thể đối mặt thách thức lớn do thiếu hụt nguồn vật liệu, nhất là khi việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng chịu tác động từ các lệnh hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc.

Tại Nga, hai tập đoàn Rostec và United Shipbuilding Corporation ghi nhận tổng doanh thu 31,2 tỷ USD, tăng 23% bất chấp tình trạng thiếu linh kiện do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Doanh thu của các doanh nghiệp này chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước.

Khu vực Trung Đông có 3 công ty Israel nằm trong danh sách, đạt tổng doanh thu 16,2 tỷ USD, tăng 16%. SIPRI cho biết những phản ứng quốc tế liên quan đến xung đột tại Gaza “hầu như không ảnh hưởng” tới nhu cầu mua vũ khí từ Israel, khi nhiều quốc gia vẫn tiếp tục ký các hợp đồng mới.

Ngược lại, doanh thu của các công ty tại châu Á-châu Đại Dương giảm 1,2%, xuống còn 130 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mức giảm 10% của 8 doanh nghiệp vũ khí hàng đầu Trung Quốc, do nhiều hợp đồng lớn bị trì hoãn hoặc hủy bỏ liên quan các cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực mua sắm quốc phòng./.

Theo vietnamplus.vn
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1/12/2025: Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng

Những năm gần đây, công tác phòng, chống HIV/AIDS tại TP. Huế tiếp tục được triển khai đồng bộ với nhiều mô hình truyền thông, dự phòng và điều trị phù hợp theo từng nhóm đối tượng. Các chương trình đang góp phần nâng cao nhận thức, giảm kỳ thị và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1 12 2025 Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng
Thế giới chung tay chống tội phạm mạng: Cuộc chiến không tiếng súng

Sự phát triển thần tốc của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo nên bước ngoặt lịch sử cho nền kinh tế thế giới, song cũng mở ra một cuộc chiến khốc liệt với tội phạm trên không gian mạng. Bảo đảm an ninh mạng trở thành thách thức chung của toàn nhân loại.

Thế giới chung tay chống tội phạm mạng Cuộc chiến không tiếng súng

