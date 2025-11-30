  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Thành viên cấp cao al-Qaeda thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Yemen

ClockChủ Nhật, 30/11/2025 14:46
Ngày 29/11, nguồn tin tại Yemen cho biết một chỉ huy cấp cao của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã thiệt mạng trong cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) do Mỹ tiến hành tại tỉnh Marib ở Đông Bắc nước này.

Houthi đột kích các văn phòng Liên hợp quốc tại Yemen, bắt giữ nhiều nhân viênNhiều lãnh đạo cấp cao của Houthi thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

 Cảnh tàn phá sau cuộc không kích tại Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Nguồn tin tiết lộ cuộc không kích diễn ra ở phía Đông tỉnh Marib, nhằm vào một mô tô chở chỉ huy quân sự al-Qaeda Munir al-Ahdal và một người khác khiến cả hai thiệt mạng.

Cũng theo nguồn tin này, Munir al-Ahdal là chỉ huy thực địa cấp cao của al-Qaeda tại Yemen và hoạt động tại nhiều tỉnh của nước này.

Hồi đầu tháng, một nguồn tin thuộc chính quyền tỉnh Marib cũng cho biết một thủ lĩnh cấp cao khác của al-Qaeda tại Yemen là Abu Mohammed al-Sanani cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích bằng UAV của Mỹ.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: thành viên cấp cao al-Qaedathiệt mạngcuộc không kíchMỹYemen
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top