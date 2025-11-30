Thành viên cấp cao al-Qaeda thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Yemen

Cảnh tàn phá sau cuộc không kích tại Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Nguồn tin tiết lộ cuộc không kích diễn ra ở phía Đông tỉnh Marib, nhằm vào một mô tô chở chỉ huy quân sự al-Qaeda Munir al-Ahdal và một người khác khiến cả hai thiệt mạng.

Cũng theo nguồn tin này, Munir al-Ahdal là chỉ huy thực địa cấp cao của al-Qaeda tại Yemen và hoạt động tại nhiều tỉnh của nước này.

Hồi đầu tháng, một nguồn tin thuộc chính quyền tỉnh Marib cũng cho biết một thủ lĩnh cấp cao khác của al-Qaeda tại Yemen là Abu Mohammed al-Sanani cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích bằng UAV của Mỹ.