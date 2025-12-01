Hé lộ các chi tiết đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Miami

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 30/11, tờ The Wall Street Journal (WSJ) trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết vấn đề lãnh thổ và bầu cử ở Ukraine đã được thảo luận tại cuộc họp giữa các phái đoàn Mỹ và Ukraine.

Theo nguồn tin trên, các cuộc đàm phán đề cập đến lịch trình bầu cử ở Ukraine, khả năng hoán đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine, cũng như “các vấn đề khác chưa được giải quyết giữa Nhà Trắng và Kiev."

Theo một đại diện giấu tên của chính quyền Mỹ, Đặc phái viên Steven Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ, doanh nhân Jared Kushner, sau đó sẽ tới Moskva.

Theo hãng phát thanh truyền hình “Suspilne” của Ukraine, ông Witkoff sẽ tới Moskva vào ngày 1/12. Tại đây, ông Witkoff sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và các cuộc đàm phán có thể diễn ra vào ngày 2/12.

Trước đó, Điện Kremlin đưa tin ông Wittkoff dự kiến sẽ gặp ông Putin vào đầu tuần tới. Tuy nhiên, không nêu rõ ngày cụ thể của cuộc hội đàm./.