  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ bắt giữ nghi phạm đặt bom ống trong vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội

ClockThứ Sáu, 05/12/2025 08:21
Đoạn video ghi lại ngày 5/1/2021 cho thấy một người đặt một quả bom gần ghế đá bên ngoài trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) và một quả khác tại trụ sở đảng Cộng hòa (RNC).

Amazon ra mắt chip AI mới thách thức thế thống trị của NvidiaMở bán nhà ở xã hội thuộc Dự án NOXH tại Khu đất ký hiệu XH1, Khu C - Đô thị mới An Vân Dương, P. Mỹ Thượng, TP HuếLiên đoàn Điền kinh Thế giới công bố VĐV xuất sắc nhất năm 2025

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/ TTXVN) 

Ngày 4/12, theo một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ và một nguồn thạo tin, lực lượng chức năng Mỹ vừa bắt giữ một người bị nghi đặt hai quả bom ống tại Washington tối 5/1/2021, tức một ngày trước khi xảy ra vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Trong nhiều năm qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố video giám sát, treo thưởng 500.000 USD và tiếp nhận hàng trăm đầu mối để truy tìm nghi phạm nói trên.

Đoạn video ghi lại ngày 5/1/2021 cho thấy một người đặt một quả bom gần ghế đá bên ngoài trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) và một quả khác tại trụ sở đảng Cộng hòa (RNC). Cả hai địa điểm này đều nằm gần tòa nhà Quốc hội Mỹ. 

Hai quả bom được phát hiện trong ngày 6/1/2021, cùng thời điểm nhiều người tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ nhằm cản trở việc Quốc hội chứng nhận chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 thuộc về ông Joe Biden. Cảnh sát đã vô hiệu hóa thành công cả hai thiết bị trên.

Trong vụ việc nói trên, đám đông đã xông qua hàng rào an ninh, đụng độ với khoảng 140 cảnh sát và gây thiệt hại hơn 2,8 triệu USD./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: Mỹbạo loạntrụ sởquốc hội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc hội khóa XV hoàn thành khối lượng công việc lớn với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ

Quốc hội khóa XV là Quốc hội năng động, linh hoạt, thích ứng với yêu cầu của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh mới; hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ trên các mặt lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia.

Quốc hội khóa XV hoàn thành khối lượng công việc lớn với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ
Ngày 3/12, Quốc hội thảo luận việc thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 3/12, Quốc hội thảo luận về các báo cáo tổng hợp việc thực hiện của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Ngày 3 12, Quốc hội thảo luận việc thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top