Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ 70 tấn hàng hóa cho người dân Huế

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên (thứ 6 từ trái qua), Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao 70 tấn gạo, lương thực và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân. Ảnh: Công an TP. Huế

Dịp này, đoàn đã trao tặng 70 tấn gạo, lương thực và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt. Đây cũng là đợt hỗ trợ thứ hai trong chương trình cứu trợ của Bộ Công an, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” sẻ chia khó khăn, đồng hành cùng bà con vùng lũ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, Bộ Công an sẽ tiếp tục hỗ trợ số lượng lớn hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm cho các tỉnh, thành miền Trung để khắc phục hậu quả trong đợt mưa lũ vừa qua. Công an cơ sở sẽ tổ chức các tổ công tác nhỏ về trao tận tay cho bà con, như lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm “không để người dân nào bị đói, bị rét, không có nơi ở”.

Đại diện tiếp nhận số hàng cứu trợ, bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Sau khi tiếp nhận, Mặt trận thành phố sẽ cùng phối hợp Công an TP. Huế và các xã, phường khẩn trương cấp phát quà về các địa phương, trao đến tay người dân.

Cùng ngày, nhiều đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân cũng đã hướng về TP. Huế bằng những phần quà nghĩa tình như: Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 40 tấn hàng hóa, lương thực và nhu yếu phẩm; Công an tỉnh Đồng Tháp ủng hộ 200 triệu đồng; Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an thành phố Cần Thơ gửi tặng nhiều nhu yếu phẩm cùng kinh phí hỗ trợ.