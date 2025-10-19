Năng lượng điện cho Huế

Kiểm tra định kỳ hệ thống điều khiển mạng lưới điện lưới sinh hoạt

Tiềm năng ở “trái tim” miền Trung

Theo Sở Công Thương, toàn thành phố hiện có 13 nhà máy thủy điện đang vận hành, tổng công suất khoảng 459 MW, sản lượng trung bình mỗi năm gần 2 tỷ kWh, đóng góp quan trọng cho lưới điện miền Trung. Trong đó, thủy điện Hương Điền (81 MW) và A Lưới (170 MW) là hai dự án quy mô lớn, đảm bảo cung ứng điện ổn định và góp phần điều tiết nước mùa khô, giảm ngập mùa mưa.

Song song với thủy điện, điện mặt trời đang dần khẳng định vai trò trong cơ cấu năng lượng mới ở TP. Huế. Dự án Nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền công suất 35 MW, đi vào hoạt động từ năm 2018, được xem là dấu mốc mở đường cho các dự án năng lượng sạch tại địa phương. Thành phố đã công bố nhiều khu vực tiềm năng để thu hút đầu tư điện mặt trời áp mái, nhất là tại các khu công nghiệp (KCN) Phong Điền, Tứ Hạ, KKT Chân Mây - Lăng Cô, cũng như trên mái nhà công sở, trường học, hộ gia đình.

Với trung bình hơn 1.900 giờ nắng mỗi năm, cùng với cường độ bức xạ cao, TP. Huế là một trong những địa phương có điều kiện lý tưởng để phát triển năng lượng mặt trời. Ngoài ra, khu vực ven biển, đầm phá cũng được đánh giá có tiềm năng khai thác điện gió trong vài năm đến, phù hợp với định hướng Quy hoạch điện VIII mà Chính phủ vừa phê duyệt.

Thời gian gần đây, việc cung cấp điện thương phẩm ở TP. Huế hàng năm ước đạt trên 2 tỷ kWh. Đơn cử như năm vừa qua đã đạt hơn 2,1 tỷ kWh, cho thấy quy mô phụ tải ngày càng tăng. Hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối đã, đang được Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Huế (PC Huế) đầu tư mạnh mẽ với các dự án nâng cấp trạm biến áp, đường dây trung, hạ áp, từng bước hướng đến lưới điện thông minh.

Kiểm tra đảm bảo an toàn điện ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất

Trong chiến lược năng lượng giai đoạn mới, Huế đặt mục tiêu đa dạng hóa nguồn cung, hướng đến tỷ lệ NLTT đạt 25-30% vào năm 2030; đồng thời giảm dần phụ thuộc vào nguồn điện truyền thống. Đây là định hướng phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của quốc gia và xu thế phát triển năng lượng sạch trên toàn cầu.

Nguồn năng lượng bền vững

Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu cao hơn: an ninh năng lượng không chỉ là “đủ điện” mà còn phải an toàn, ổn định và bền vững. Với Huế, điều này đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, kết hợp giữa phát triển nguồn-lưới-phụ tải; đồng thời gắn quy hoạch năng lượng với chiến lược phát triển công nghiệp, đô thị và du lịch.

Trước mắt, thành phố cần đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư NLTT, nhất là điện mặt trời mái nhà tại khu dân cư, cơ quan, khách sạn, KCN. Việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia sản xuất, tiêu thụ điện sạch không chỉ giúp giảm tải cho hệ thống điện quốc gia mà còn hình thành “mạng lưới điện xanh cộng đồng".

Đẩy mạnh tuyên truyền TKĐ đến từng hộ gia đình

Cùng với đó, Huế cần ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý năng lượng, triển khai hệ thống giám sát, dự báo phụ tải thông minh, giúp điều hành linh hoạt, tiết kiệm và minh bạch. Mô hình “nhà máy ảo”, nơi các hộ gia đình, cơ sở sản xuất tự tạo điện mặt trời và chia sẻ lên lưới hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, đạt hiệu quả, nhất là trong bối cảnh thành phố đang xây dựng đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số.

Một yếu tố không thể thiếu là nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Nhiều chuyên gia gọi đó là “nguồn năng lượng thứ năm” bởi việc tiết kiệm điện (TKĐ) cũng là sản xuất điện. TP. Huế đang triển khai chương trình tuyên truyền, giáo dục cộng đồng TKĐ, như khuyến khích thay thế thiết bị tiêu thụ điện hiệu suất thấp, áp dụng công nghệ chiếu sáng LED, quản lý điện năng hiệu quả trong tòa nhà, khu du lịch, cơ sở sản xuất, hộ gia đình.

Nhìn tổng thể, TP. Huế vẫn được đánh giá là địa phương có lợi thế để trở thành trung tâm năng lượng sạch của miền Trung. Bên cạnh phát triển nguồn mới, TP. Huế cần gắn quy hoạch năng lượng với quy hoạch sử dụng đất, phát triển đô thị và công nghiệp, tránh tình trạng “nguồn có mà tải không” và ngược lại.

Khi quy hoạch đồng bộ, chính sách đủ mạnh, cùng sự vào cuộc của doanh nghiệp, người dân, Huế hoàn toàn có thể tự chủ về năng lượng vừa bảo đảm nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, vừa góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương chia sẻ, hiện nay TP. Huế đang bước vào giai đoạn bứt tốc cho một giai đoạn mới, nơi an ninh năng lượng không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là chiến lược phát triển lâu dài. Kỳ vọng với sự quy hoạch đồng bộ, đầu tư hợp lý và sự chung tay của toàn xã hội, TP. Huế không chỉ “đủ điện” mà còn tạo “sức bật mới” để trở thành đô thị xanh, thông minh, bền vững ở khu vực miền Trung.