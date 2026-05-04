Việt Nam đóng góp tích cực tại Hội nghị quốc tế đầu tiên về chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường đã đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về Chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch vừa diễn ra tại Santa Marta (Colombia).

Hội nghị có sự tham dự của đại diện 57 quốc gia mà Việt Nam là một trong số ít nước đang phát triển có mặt tại diễn đàn quan trọng này, với quy hoạch năng lượng chi tiết, cơ chế tài chính quốc tế và thành tựu triển khai thực tế.

Tại bốn phiên chuyên đề, Đại sứ Nguyễn Việt Cường đã chia sẻ về những thành tựu phát triển điện mặt trời của Việt Nam; giới thiệu kế hoạch loại bỏ dần điện than theo Quy hoạch Điện VIII sửa đổi.

Đại sứ cho biết, Quy hoạch Điện VIII sửa đổi của Việt Nam đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm khoảng 40 đến 47% tổng công suất vào 2030, không xây dựng nhà máy điện than mới sau 2030 và loại bỏ điện than vào 2050. Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP) trị giá 15,5 tỷ USD đang được triển khai.

Theo Đại sứ, từ thực tiễn đó, sẽ có hàng chục nghìn lao động ngành than của Việt Nam cần được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; nhấn mạnh tài chính quốc tế ưu đãi là điều kiện tiên quyết để các nước đang phát triển chuyển dịch thành công.

Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về Chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch do Colombia và Hà Lan đồng tổ chức, là diễn đàn đầu tiên ngoài khuôn khổ Liên hợp quốc bàn riêng về lộ trình giảm dần phụ thuộc vào than, dầu và khí đốt. Khủng hoảng eo biển Hormuz với giá dầu và khí tăng mạnh đã đưa vấn đề an ninh năng lượng vào trọng tâm thảo luận, bên cạnh vấn đề khí hậu.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận theo ba trụ cột: giảm phụ thuộc kinh tế vào nhiên liệu hóa thạch, chuyển đổi cung và cầu năng lượng và tăng cường hợp tác quốc tế.

Hội nghị thiết lập ba nhóm công tác về lộ trình chuyển dịch quốc gia, kiến trúc tài chính và thương mại. Tại hội nghị, Pháp công bố lộ trình quốc gia, trở thành nước phát triển đầu tiên đưa ra kế hoạch cụ thể. Hội nghị lần hai dự kiến diễn ra tại Tuvalu năm 2027.

Việc Việt Nam tham dự và đóng góp tại Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về Chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch diễn ra tại Santa Marta (Colombia) thể hiện sự chủ động của Việt Nam trong đối thoại quốc tế về chuyển dịch năng lượng, đồng thời khẳng định lập trường chuyển dịch công bằng, có trật tự, phù hợp với hoàn cảnh quốc gia.

