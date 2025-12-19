Kiến tạo tương lai bền vững cho đô thị di sản

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng sự kiện

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên từ năm 2022, trở thành không gian học thuật và đối thoại quốc tế quan trọng để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước trao đổi, hiến kế để phát triển Huế thành đô thị di sản đặc thù của Việt Nam.

Diễn đàn có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế; ông Hà Văn Tuấn - Phó chủ tịch HĐND TP. Huế, cùng lãnh đạo các sở, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ Việt Nam và Hàn Quốc, đại diện các tổ chức, cơ quan quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh kỳ vọng của chính quyền thành phố đối với những đóng góp thiết thực từ các chuyên gia quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia Hàn Quốc - quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng đô thị, phát triển thương hiệu thành phố và quản trị di sản gắn với tăng trưởng kinh tế.

Ông Reigh Young Bum, Chủ tịch Hội Diễn đàn Quốc tế Huế (HIF) phát biểu tại diễn đàn

Theo ông Bình, Huế đã đạt được nhiều danh hiệu quan trọng như Thành phố Xanh, Thành phố Văn hóa ASEAN, Thành phố Sáng tạo UNESCO… Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để những danh hiệu ấy thực sự trở thành “thương hiệu sống”, được nhận diện rõ ràng trong nước và quốc tế. Điều đó đòi hỏi Huế phải biết cách “lắp ghép” các giá trị di sản, văn hóa, lịch sử và con người thành một câu chuyện phát triển hấp dẫn, bền vững.

“Huế rất quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc tế, đặc biệt với Hàn Quốc, không chỉ ở khía cạnh kinh tế mà còn là giao lưu văn hóa, chia sẻ mô hình phát triển. Chúng tôi mong muốn từ kinh nghiệm quốc tế, các chuyên gia sẽ cùng Huế tìm ra lời giải để khai thác giá trị văn hóa - di sản một cách hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của một đô thị di sản xứng tầm”, ông Bình bày tỏ.

Diễn đàn gồm ba phiên thảo luận chuyên đề. Phiên 1 tập trung vào chủ đề Huế và thành phố thương hiệu, với các tham luận xoay quanh định vị chiến lược thương hiệu đô thị, phát triển Huế dựa trên sức mạnh mềm văn hóa, kinh tế lễ hội, văn hóa đêm và các mô hình trải nghiệm sáng tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố sáng tạo văn hóa có tầm ảnh hưởng quốc tế.

TS. Lê Thị Minh Lý chia sẻ về dữ liệu số di sản văn hóa Huế

Phiên 2 bàn về Huế và văn hóa - di sản, nhấn mạnh vai trò của dữ liệu số và công nghệ trong bảo tồn, khai thác di sản, nhất là trong bối cảnh Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) 2024 đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Các chuyên gia cho rằng việc số hóa di sản, phát triển nền tảng dữ liệu di sản không chỉ giúp bảo vệ giá trị truyền thống mà còn mở ra cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa, biến di sản thành nguồn lực kinh tế số bền vững, minh bạch.

Phiên 3 tập trung vào Huế và môi trường, đặt trong bối cảnh miền Trung liên tiếp chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và thiên tai. Các giải pháp được thảo luận gồm phát triển đô thị xanh, thiết kế hạ tầng bền vững, quản lý nước mưa theo mô hình LID, tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng thông minh, phù hợp với định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị xanh - sinh thái - an toàn - thông minh.

Không gian trải nghiệm Văn hóa - di sản - Công nghệ ở Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế

Tại diễn đàn, ông Reigh Young Bum, Chủ tịch Hội Diễn đàn Quốc tế Huế (HIF), khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ Huế trên hành trình phát triển bền vững, thông qua việc kết nối chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Diễn đàn Quốc tế Huế lần thứ IV tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng kết nối tri thức, góp phần cụ thể hóa tầm nhìn xây dựng Huế trở thành đô thị di sản có năng lực sáng tạo, trung tâm văn hóa - du lịch - lễ hội bốn mùa, đồng thời là điểm đến của dữ liệu và đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung.

“Thông qua diễn đàn, Huế mong muốn tạo sự thống nhất về mục tiêu phát triển dài hạn: lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng, khoa học - công nghệ làm động lực, khả năng thích ứng khí hậu làm điều kiện bảo đảm cho phát triển bền vững”, ông Trung nhấn mạnh.

Những sáng kiến, đề xuất tại diễn đàn được kỳ vọng sẽ trở thành định hướng chiến lược cho sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chung: “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững”, xây dựng Huế trở thành Đô thị di sản - Thành phố sáng tạo UNESCO đúng tầm vóc và kỳ vọng.