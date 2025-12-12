Chủ động phòng ngừa, kiến tạo đô thị Huế an toàn, văn minh

Mô hình "Tổ tuần tra thanh niên" của Công an thành phố góp phần ngăn chặn hoạt động tội phạm về đêm. Ảnh: Công an TP. Huế

Chủ động phòng ngừa

Kể từ khi tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an TP. Huế đã chủ động nhận diện sớm các nguy cơ, đánh giá đúng diễn biến của tội phạm. Từ đó, lựa chọn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp; các mũi tấn công được tập trung vào những nhóm tội phạm nổi lên, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, đặc biệt là tội phạm “đường phố”, tội phạm “nguồn”.

Với tinh thần đó, các Tổ công tác đặc biệt 1311, Tuần tra nhân dân, Thanh niên phòng, chống tội phạm đã tiếp tục phát huy hiệu quả, duy trì tuần tra, mật phục từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hàng ngày trên các tuyến trọng điểm. Nhờ sự hiện diện thường xuyên và chủ động này, nhiều hành vi vi phạm pháp luật bị ngăn chặn kịp thời, không để hình thành các băng nhóm nguy hiểm, hoạt động về đêm, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp gây dư luận xấu trong Nhân dân. Cùng với đó, 117 mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) được củng cố, hoạt động thực chất, phát huy vai trò quan trọng trong phòng ngừa xã hội.

Công an TP. Huế mở nhiều chiến dịch đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tập trung xử lý các hành vi lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; triển khai các kế hoạch phòng ngừa theo hướng trọng tâm, trọng điểm, bám sát xu hướng tội phạm mới trong môi trường số. Đồng thời, chủ động nhận diện, đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm nổi lên trong lĩnh vực kinh tế, môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế, nhờ chủ động triển khai các biện pháp phù hợp, tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu còn 18,47% - mức giảm sâu trong nhiều năm. Công an thành phố thụ lý 1.074 vụ với 1.931 bị can; tỷ lệ điều tra, kết luận án đạt 87,52%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,95%. Trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 57 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao, kiểm soát 200 hội nhóm vi phạm, góp phần giữ ổn định tình hình tư tưởng và trật tự xã hội.

Vì Nhân dân phục vụ

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT và cải cách hành chính, Công an thành phố triển khai nghiêm túc Đề án 06; giải quyết gần 105.000 hồ sơ đúng hạn; cấp định danh điện tử mức 2 cho 100% người nước ngoài; hướng dẫn kích hoạt 860.990 tài khoản VNeID; làm sạch và cập nhật 100% dữ liệu dân cư theo đơn vị hành chính mới. Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị tiếp tục được xếp loại xuất sắc, thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc. Hệ thống camera giám sát tích hợp AI, mô hình “Xử phạt nóng trên hình ảnh nguội” được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao kỷ cương, trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn, được Bộ Công an đánh giá cao và trưng bày tại Hội nghị chuyển đổi số Công an nhân dân.

Gắn với đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, tập trung xử lý các yếu tố trực tiếp gây tai nạn. Công an thành phố chủ động rà soát, kiến nghị khắc phục các điểm bất cập về hạ tầng giao thông; đổi mới tuyên truyền theo hướng thiết thực; tăng cường tuần tra, kiểm soát và khai thác 24/24h hệ thống camera để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Nhờ vậy, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí: giảm 39% số vụ, giảm gần 6% số người chết và hơn 42% số người bị thương.

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lớn khiến TP. Huế bị ngập trên diện rộng, nhiều nơi ngập sâu, Công an thành phố đã chủ động triển khai phương án ứng phó từ sớm, bám sát cơ sở để tổ chức sơ tán, hỗ trợ người dân. Hơn 40.300 lượt cán bộ, chiến sĩ và 22.500 lượt phương tiện được huy động; trên 20.000 người dân được di dời an toàn; 2.500 trường hợp được cứu nạn kịp thời. Việc chủ động phương án và xử lý nhanh đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Với các kết quả nổi bật, Công an TP. Huế đã giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc. Toàn lực lượng có 127 lượt tập thể và 533 lượt cá nhân được khen thưởng; một tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, 1 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Bước vào giai đoạn mới, Công an TP. Huế tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “3 nhất”: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, gắn với phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, coi đây là động lực nâng tầm chất lượng, hiệu quả công tác; khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng đẹp hơn trong lòng Nhân dân.

Giám đốc Công an TP. Huế, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, Công an thành phố tiếp tục kiên trì phương châm chủ động, nâng cao chất lượng phòng ngừa, giữ vững ổn định ANTT và trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng Huế trở thành đô thị an toàn, ổn định và phát triển bền vững.