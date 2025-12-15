Phân quyền tối đa cho cấp cơ sở để tạo động lực phát triển

Nông dân phường Hương An ra quân làm sạch môi trường

Giải phóng năng lực từ cơ sở

Trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch đô thị, TP. Huế là một trong những địa phương đi đầu cả nước khi thực hiện phân cấp theo Quyết định số 129/2025/QĐ-UBND ngày 2/12/2025. Thẩm quyền giữa Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế và công nghiệp và UBND xã, phường được phân định rõ ràng theo nguyên tắc “cấp nào gần dân nhất thì cấp đó giải quyết”.

Nhờ vậy, thời gian cấp phép xây dựng đã rút ngắn đáng kể. Ông Trần Văn Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết: Trước đây, người dân xin giấy phép phải lên huyện, nhiều khi mất cả ngày. Nay làm tại xã, được giải quyết nhanh, đúng quy định và tạo được sự hài lòng của người dân.

Bà Lê Thị Kim Cương, chủ cơ sở kinh doanh ở phường Thuận An khi đến giải quyết thủ tục tại phường chia sẻ việc mở rộng nhà xưởng sản xuất nay chỉ còn chưa đến 10 ngày. Cán bộ phường được phân quyền nên họ chủ động kiểm tra, hướng dẫn rõ ràng và giải quyết nhanh các thủ tục.

Với mô hình CQĐP2C, phân cấp và phân quyền mạnh là chìa khóa để cơ sở chủ động hơn, đặc biệt trong công tác cán bộ. Khi xã, phường được trao đủ thẩm quyền về phê duyệt, điều động và bố trí nhân sự, đội ngũ được sắp xếp đúng chuyên môn, phát huy năng lực tốt hơn. Cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2025, nhiều xã, phường đã chủ động luân chuyển, điều động nhân sự, giải quyết kịp thời thừa, thiếu cục bộ, nhờ đó góp phần vận hành tổ chức bộ máy hiệu quả hơn.

Bà Dương Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Vỹ Dạ khẳng định: “Phân quyền mạnh trong công tác cán bộ không chỉ giúp bộ máy tinh gọn, mà còn tạo môi trường để cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, đúng tinh thần xây dựng chính quyền gần dân và vì dân”.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, chỉ trong nửa năm, TP. Huế đã hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ, giảm 6 cơ quan chuyên môn cấp thành phố, sắp xếp gần 700 đơn vị sự nghiệp, chuyển nhiệm vụ y tế cơ sở về xã, phường, sáp nhập hàng trăm thôn và tổ dân phố. Bộ máy vì thế tinh gọn hơn, nhưng mạnh hơn; tạo nền tảng để phân quyền đi vào thực chất. Xã, phường sau sắp xếp có quy mô lớn hơn, nguồn lực dồi dào hơn và không gian tự chủ rộng mở hơn.

Để vận hành mô hình mới, thành phố đã ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật và đang rà soát thêm 42 văn bản khác, bảo đảm “mỗi việc một cấp chủ trì”, hạn chế tối đa chồng chéo. Tại các lĩnh vực đất đai, đầu tư công, tài chính - ngân sách, thủ tục hành chính, sự chủ động của cơ sở đã rõ rệt hơn. Cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn giúp xã, phường tự tin khi được giao thêm quyền.

Phân quyền để phát triển

Ông Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, phân quyền không chỉ là kỹ thuật quản lý mà là nền tảng để Huế bước vào giai đoạn phát triển mới. Khi quyền lực đi đôi với trách nhiệm, khi xã, phường trở thành “trung tâm phục vụ”, hiệu quả quản trị đô thị sẽ được nâng lên. Thành phố đồng thời đẩy mạnh đào tạo, chuẩn hóa vị trí việc làm, nâng cao năng lực cán bộ.

Thực tế cho thấy, khi quyền hạn được trao rộng, các địa phương không chỉ chủ động xử lý công việc thường ngày mà còn mạnh dạn đề xuất các định hướng phát triển phù hợp với đặc thù từng khu vực. Nhiều phường đã xây dựng được những mô hình kinh tế đô thị sáng tạo nhờ không phải chờ đợi tầng nấc phê duyệt như trước.

Ông Võ Lê Nhật, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân nhận định: “Phân quyền càng sâu thì tầm nhìn ở cơ sở càng mở rộng. Chính quyền phường, xã hiểu dân nhất, nên cũng đề xuất những giải pháp đúng và trúng nhất. Khi cấp cơ sở có không gian tự quyết, họ chuyển từ tâm thế “thừa hành” sang “kiến tạo”. Từ đó, tạo ra bước chuyển về chất trong quản trị đô thị và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị bàn giải pháp phát triển thành phố đến năm 2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, với lĩnh vực kinh tế - xã hội, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cá nhân và tập thể. Thành phố phải rà soát toàn diện thủ tục, phân định việc nào giảm, việc nào cắt, việc nào chuyển cấp, tránh tình trạng chỉ “chuyển xuống dưới” mà không thực chất giảm bớt.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung, nhiều thủ tục như điều động cán bộ, thẩm quyền phê duyệt… cần giao quyền cho cấp dưới. Việc tăng phân cấp trong quản lý đầu tư, tài chính, tổ chức cán bộ sẽ tạo động lực mới, giải phóng nguồn lực và mở rộng không gian phát triển. Đây sẽ là trục xuyên suốt để Huế vận hành mô hình CQĐP2C theo tinh thần chủ động, minh bạch và hiệu quả.

Mô hình CQĐP2C giúp gọn hơn, linh hoạt hơn và gần dân hơn. Phân quyền mạnh không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn tạo cảm hứng đổi mới từ cơ sở. Một bộ máy tinh gọn không chỉ để giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là tăng sức mạnh phục vụ Nhân dân. Khi chính quyền vận hành thông suốt, trách nhiệm rõ ràng, thì người dân được hưởng lợi từ những thay đổi cụ thể.