Hướng đến sự hài lòng của người dân

Cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính

Dịch vụ công trong tầm tay

Không chỉ dừng ở những bảng xếp hạng, CCHC ở Huế đang hiện hữu rõ ràng trong từng trải nghiệm của người dân. Người dân không còn phải mất nhiều thời gian cho những thủ tục vốn rườm rà trước đây, thay vào đó có thể giải quyết hồ sơ trực tuyến chỉ trong vài phút và nhận kết quả tận nhà. Các dịch vụ thiết yếu như thanh toán học phí, điện, nước hay phí vệ sinh cũng trở nên thuận tiện hơn nhờ ứng dụng công nghệ số. Những cải thiện này cho thấy hiệu quả cải cách đã thực sự lan tỏa, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Theo Chánh Văn phòng UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, Huế là địa phương đầu tiên trong cả nước công bố đạt 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình - một cột mốc mà nhiều nơi còn đang nỗ lực phấn đấu. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 92,04%, vượt xa chuẩn quốc gia; kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được trả về dưới dạng điện tử. Đặc biệt, Huế còn đi đầu khi đưa vào vận hành 100% dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính, giúp người dân có thể nộp hồ sơ ở bất cứ đâu, không bị ràng buộc địa phương.

Để có thành quả ấy, Huế đã triển khai hệ thống đại lý dịch vụ công thông qua bưu chính công ích. Đến nay, toàn thành phố đã có 166 điểm đại lý, sắp tới sẽ mở thêm 20 điểm phối hợp cùng ngân hàng. Nhờ đó, ngay cả ở vùng xa, người dân cũng dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Con số hơn 90% hồ sơ được tiếp nhận qua kênh này là minh chứng rõ ràng.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi lo ngại vì sau sáp nhập khối lượng công việc tăng lên, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ số, hồ sơ được xử lý nhanh gọn, giảm áp lực cho cán bộ và tiện lợi cho người dân”.

Người dân và DN trở thành trung tâm phục vụ

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc triển khai chính quyền điện tử và đô thị thông minh cũng trở thành động lực then chốt. Số liệu từ Sở Khoa học và Công nghệ, 100% cơ quan từ thành phố đến cơ sở đã kết nối mạng MetroNet - hệ thống truyền dẫn chuyên dùng của Chính phủ, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn. Các nền tảng số như, làm việc số, báo cáo số, bản đồ số với hơn 70 lớp dữ liệu tích hợp đang hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý đất đai, hạ tầng, giao thông, quy hoạch, giúp việc điều hành trở nên minh bạch và khoa học hơn..

Không chỉ đi “đúng lộ trình”, Huế đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong CCHC với xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh. Thành phố đã công bố và cập nhật hơn 1.500 thủ tục trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời bãi bỏ hàng trăm thủ tục không còn phù hợp.

“CCHC quan trọng nhất là sự hài lòng thật sự của người dân và DN. Khi chất lượng phục vụ được nâng lên, đó mới là thước đo thành công. Dẫu vậy, hành trình vẫn còn những thách thức. Mạng lưới đại lý dịch vụ công cần được bảo đảm đồng đều về chất lượng. Thời gian tới, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân và tổ chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Thành phố sẽ đẩy mạnh thực hiện Đề án chuyển đổi số, gắn với phát triển dịch vụ đô thị thông minh, qua đó nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.