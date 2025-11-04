Mưa lũ làm sập một đoạn tường Hoàng thành Huế

Đoạn tường gạch Hoàng thành Huế bị sập

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thời gian tường thành sập xảy ra khoảng 18h45 ngày 2/11. Ngay sau khi phát hiện sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhanh chóng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tiến hành rào chắn, bao che khu vực sập tường và lập biển cảnh báo để bảo vệ an toàn cho người dân, du khách và cán bộ làm việc trong khu vực. Đồng thời, Trung tâm đã mời đại diện Sở Xây dựng đến hiện trường khảo sát, kiểm tra, đánh giá bước đầu để báo cáo UBND TP. Huế.

Ghi nhận tại hiện trường trưa 4/11, khu vực đoạn tường bị sập vẫn còn ngổn gạch. Gần như toàn bộ tường gạch bị sập vào hướng bên trong, khu vực này vẫn còn ngập nước 30cm. Cách đó khá xa, biển cảnh báo được dựng lên, hạn chế người qua lại.

Hoàng thành nằm ở khoảng giữa kinh thành có mặt bằng gần vuông, mỗi bề khoảng 600m, xây bằng gạch, cao 4m, dày 1m, xung quanh có hào bảo vệ, có 4 cửa để ra vào.

Được biết, ngoài sự cố trên, do mưa lớn và ngập lũ kéo dài, nhiều hạng mục khác của Đại Nội và các lăng thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế cũng bị ảnh hưởng. Nền gạch Bát Tràng tại một số khu vực sân điện, lối đi có dấu hiệu bong tróc, hư hỏng; hệ thống kè hồ Ngoại Kim Thủy bị xói mòn, nguy cơ sụt lún cao. Tại vườn Cơ Hạ, nhiều cây cảnh bị ngập nước, hư hại; hệ thống hạ tầng điện, chống sét và công nghệ thông tin hư hỏng, hoạt động không ổn định.

Theo đó, ngày 3/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp cùng đại diện Sở Xây dựng tiến hành khảo sát và đánh giá sơ bộ sự cố. Theo ghi nhận trực quan, phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ tách rời, thiếu tính liên kết khối. Quan sát bằng mắt thường nhận thấy tường được xây 3 lớp trong và ngoài xây bằng gạch vồ, lớp giữa độn bằng đất sét. Bên cạnh đó cũng ghi nhận một số đoạn tường lân cận có xu hướng nghiêng vào trong, một số đoạn biểu hiện rạn nứt, kết cấu yếu, có khả năng tiếp tục chuyển vị nếu bị tác động của mưa lớn, nước dâng kéo dài.

Cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã báo cáo UBND thành phố Huế về sự cố xảy ra do thiên tai, trong đó đề xuất UBND chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện ngay công tác khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp khắc phục cũng như các bước xử lý khác theo đúng quy định. Theo lãnh đạo Trung tâm, trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm khắc phục khẩn cấp sự cố, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo sự bền vững, cũng như bảo toàn các giá trị của hệ thống Quần thể di tích Cố đô Huế nói chung.