Khẩn trương khắc phục, hoàn thành thông tuyến đê Niêm Phò – Nho Lâm trong ngày 5/11

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo khắc phục đê bị vỡ tại xã Quảng Điền

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực thấp trũng ở Quảng Điền bị ngập sâu. Hàng loạt tuyến giao thông nông thôn, trường học và công trình dân sinh hư hỏng, xuống cấp. Đặc biệt, đoạn đê từ thôn Niêm Phò (xã Quảng Điền) đến thôn Nho Lâm (xã Đan Điền) bị nước chảy xiết làm sạt trôi, phá vỡ mặt đê rộng khoảng 7m, chia cắt giao thông hoàn toàn.

Đây là tuyến đê ven sông kết hợp đường giao thông có vai trò quan trọng trong việc ngăn nước, đảm bảo kết nối đi lại cho người dân, đồng thời là tuyến huyết mạch nối từ khu vực xã Quảng Thọ (cũ) lên trung tâm TP. Huế, nhất là trong mùa mưa lũ. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Ông Lê Ngái, người dân sống dọc tuyến đê chia sẻ: “Mong chính quyền sớm khắc phục để người dân đi lại thuận tiện hơn”.

Hiện trường mặt đê bị vỡ từ thôn Niêm Phò (xã Quảng Điền) đến thôn Nho Lâm (xã Đan Điền), chia cắt giao thông hoàn toàn

Trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục sự cố, trước mắt vá đê bằng rọ đá. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế nhấn mạnh: “Tất cả các lực lượng, phương tiện phải vào cuộc quyết liệt, hoàn thành việc thông tuyến trong ngày 5/11 để đảm bảo giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân”.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thanh Bình giao nhiệm vụ cho địa phương rà soát, đánh giá toàn bộ hiện trạng tuyến đê, kịp thời phát hiện những điểm xung yếu, không để phát sinh thêm sự cố trong thời gian tới. Về lâu dài, cần lập báo cáo tổng thể, trình UBND thành phố xem xét phương án đầu tư, xử lý căn cơ các tuyến đường thấp trũng, dễ bị ngập úng.

Ngay trong sáng 4/11, chính quyền xã Quảng Điền đã huy động lực lượng, phương tiện, đá hộc để gia cố khẩn cấp đoạn đê vỡ, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết: “Xác định đây là tuyến đê xung yếu, quan trọng nên địa phương huy động tối đa nhân lực, vật lực để sớm thông tuyến, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn”.

Ngoài sự cố vỡ đê, trên địa bàn xã Quảng Điền vẫn còn nhiều khu vực bị ngập. Tính đến ngày 3/11, địa phương đã di dời, sơ tán 56 hộ dân với 87 nhân khẩu đến nơi an toàn; hơn 3.000 ngôi nhà vẫn còn ngập sâu từ 0,1 – 0,7m.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế cũng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, trường học và hạ tầng dân sinh để có hướng hỗ trợ, khắc phục kịp thời. Đồng thời, cần tăng cường tổng vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng ngừa dịch bệnh sau lũ, huy động lực lượng giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.