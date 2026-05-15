Giúp doanh nghiệp tìm giải pháp tăng trưởng doanh thu từ Zalo, AI và CRM

Các đại biểu tham dự chương trình “Tăng trưởng doanh thu cùng hệ sinh thái Zalo - AI - CRM

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, chương trình tập trung chia sẻ các giải pháp ứng dụng nền tảng số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng và quản trị dữ liệu.

Tại chương trình, ông Phạm Duy Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sóc đỏ đã chia sẻ nhiều nội dung thực tiễn xoay quanh chủ đề tăng trưởng doanh thu thông qua hệ sinh thái Zalo, AI và CRM. Theo đó, doanh nghiệp hiện không chỉ dừng ở việc quảng bá sản phẩm mà cần xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng, duy trì tương tác và chăm sóc sau bán hàng để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi.

Một nội dung đáng chú ý được đề cập là thực trạng nhiều doanh nghiệp đang phụ thuộc lớn vào nền tảng mạng xã hội nhưng chưa sở hữu được dữ liệu khách hàng, thiếu hệ thống chăm sóc và khai thác khách hàng cũ hiệu quả. Các giải pháp CRM được giới thiệu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu, phân loại khách hàng, tự động hóa quy trình chăm sóc và gia tăng khả năng bán hàng lâu dài.

Bên cạnh đó, các ứng dụng AI trong marketing, xây dựng nội dung, vận hành và phân tích hành vi khách hàng cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp tham dự.

Theo ban tổ chức, chương trình không chỉ cung cấp kiến thức, giải pháp công nghệ mà còn tạo không gian để doanh nghiệp địa phương kết nối, trao đổi kinh nghiệm, từng bước thích ứng với xu hướng kinh doanh số hiện nay.