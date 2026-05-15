Giúp doanh nghiệp tìm giải pháp tăng trưởng doanh thu từ Zalo, AI và CRM

HNN.VN - Chiều 15/5, Sở Tài chính phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành phố và Công ty CP Sóc đỏ - Sàn thương mại điện tử socsdo.vn tổ chức chương trình “Tăng trưởng doanh thu cùng hệ sinh thái Zalo - AI - CRM”. Chương trình thu hút hơn 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tham dự.

Các đại biểu tham dự chương trình “Tăng trưởng doanh thu cùng hệ sinh thái Zalo - AI - CRM

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, chương trình tập trung chia sẻ các giải pháp ứng dụng nền tảng số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng và quản trị dữ liệu.

Tại chương trình, ông Phạm Duy Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sóc đỏ đã chia sẻ nhiều nội dung thực tiễn xoay quanh chủ đề tăng trưởng doanh thu thông qua hệ sinh thái Zalo, AI và CRM. Theo đó, doanh nghiệp hiện không chỉ dừng ở việc quảng bá sản phẩm mà cần xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng, duy trì tương tác và chăm sóc sau bán hàng để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi.

Một nội dung đáng chú ý được đề cập là thực trạng nhiều doanh nghiệp đang phụ thuộc lớn vào nền tảng mạng xã hội nhưng chưa sở hữu được dữ liệu khách hàng, thiếu hệ thống chăm sóc và khai thác khách hàng cũ hiệu quả. Các giải pháp CRM được giới thiệu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu, phân loại khách hàng, tự động hóa quy trình chăm sóc và gia tăng khả năng bán hàng lâu dài.

Bên cạnh đó, các ứng dụng AI trong marketing, xây dựng nội dung, vận hành và phân tích hành vi khách hàng cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp tham dự.

Theo ban tổ chức, chương trình không chỉ cung cấp kiến thức, giải pháp công nghệ mà còn tạo không gian để doanh nghiệp địa phương kết nối, trao đổi kinh nghiệm, từng bước thích ứng với xu hướng kinh doanh số hiện nay.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Hội doanh nhân trẻAIHuếSở Tài chính
BIDV “Nhà tài trợ Đồng” tại Festival Huế 2026

Chiều 15/5, Ban Tổ chức Festival Huế và Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết hợp đồng tài trợ Festival Huế 2026.Tham dự lễ ký kết có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang.

Quảng bá di sản văn hóa Huế qua góc nhìn ký họa

Với chủ đề “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa” triển lãm giới thiệu đến công chúng TP. Hồ Chí Minh gần 150 tác phẩm ký họa đặc sắc về Huế do Bảo tàng Mỹ thuật Huế lưu giữ.

Thành phố Huế thuộc nhóm 3 địa phương cải cách PCI nổi bật giai đoạn 2005 - 2025

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025). Tham dự sự kiện về phía TP. Huế có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

