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ClockThứ Sáu, 24/07/2026 11:59
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Kinh nghiệm lựa chọn máy làm đá viên phù hợp cho mô hình quán cà phê khởi nghiệp

HNN.VN - Trong quá trình chuẩn bị mở quán cà phê, lựa chọn máy làm đá viên phù hợp là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chủ động nguyên liệu, tốc độ pha chế và chi phí vận hành. Thay vì ưu tiên thiết bị công suất lớn, nhiều chủ quán hiện nay có xu hướng lựa chọn dòng máy công suất vừa phải, thiết kế nhỏ gọn và tích hợp thùng chứa bảo ôn. Giải pháp này vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng đá hằng ngày, vừa giúp tối ưu diện tích quầy bar và tạo thuận lợi cho nhân viên trong giờ cao điểm.

Áp lực về diện tích quầy bar chật hẹp ảnh hưởng đến tốc độ thao tác của nhân viên pha chế

Một quầy bar của quán cà phê khởi nghiệp thường phải bố trí nhiều thiết bị trong diện tích khá nhỏ, bao gồm máy pha cà phê, máy xay, dụng cụ pha chế,...

Nếu bổ sung thêm các thùng chứa đá cồng kềnh, lối di chuyển của nhân viên sẽ càng bị thu hẹp. Khi có từ hai đến ba người cùng làm việc, các thao tác lấy nguyên liệu, lấy đá và hoàn thiện đồ uống dễ bị chồng chéo.

 

Trong giờ cao điểm, chỉ một thao tác chậm cũng có thể khiến nhiều đơn hàng bị dồn lại. Nhân viên phải liên tục xoay người, tránh nhau hoặc di chuyển sang khu vực khác để lấy đá. Điều này vừa làm giảm tốc độ phục vụ, vừa khiến quầy pha chế khó duy trì sự gọn gàng.

Chủ động nguồn đá, tiết kiệm diện tích với máy làm đá viên tích hợp

Với quán cà phê hoặc tiệm trà chanh có diện tích hạn chế, máy làm đá nên được tính toán ngay từ khi thiết kế quầy bar. Chủ đầu tư cần cân đối công suất, kích thước, dung tích thùng chứa và vị trí cấp thoát nước để thiết bị dễ lắp đặt, vận hành và bảo trì.

Với những mô hình có nhu cầu sử dụng đá ở mức vừa phải như mô hình quán cà phê khởi nghiệp, máy làm đá viên tích hợp thùng chứa bảo ôn là phương án đáng cân nhắc. Thiết kế liền khối cho phép đá sau khi hoàn thành chu trình rơi trực tiếp xuống kho chứa bên dưới. Nhờ đó, quán có thể hạn chế sử dụng thêm thùng bảo quản hoặc dành riêng một khu vực để tập kết đá mua ngoài.

 

Việc đưa khu vực sản xuất và lưu trữ đá về cùng một thiết bị cũng giúp quầy bar gọn hơn. Máy có thể được bố trí gần dải tủ quầy hoặc khu vực hoàn thiện đồ uống, giúp nhân viên lấy đá ngay trong phạm vi thao tác. Quãng đường di chuyển được rút ngắn, tình trạng va chạm giữa các vị trí làm việc cũng được hạn chế khi quán bước vào khung giờ đông khách.

Bên cạnh cấu hình máy, thương hiệu và đơn vị cung cấp cũng là tiêu chí cần được xem xét. Máy làm đá thường vận hành liên tục trong ngày nên chất lượng linh kiện, chính sách bảo hành, khả năng cung cấp phụ tùng và tốc độ hỗ trợ kỹ thuật đều ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh. Chủ đầu tư nên ưu tiên đơn vị có thông tin sản phẩm rõ ràng, tư vấn dựa trên nhu cầu thực tế và hỗ trợ khảo sát vị trí lắp đặt trước khi đưa ra phương án.

NEWCOOL hiện cung cấp nhiều dòng máy đá viên với mức công suất và dung tích thùng chứa khác nhau, phục vụ các mô hình như quán cà phê, tiệm trà chanh, quầy đồ uống và cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Cách một quán cà phê tại trung tâm thành phố giảm diện tích kho đá về 0% sau khi đổi máy

Quán cà phê của anh Minh tại khu vực trung tâm Hà Nội có diện tích quầy bar khá nhỏ, trong khi nhu cầu sử dụng đá cho cà phê, trà trái cây và đồ uống đá xay tương đối lớn. Trước đây, quán mua đá bên ngoài và phải dành riêng một phần diện tích dưới quầy để đặt thùng bảo quản. Cách bố trí này khiến lối đi chật, nhân viên di chuyển nhiều và dễ thiếu đá trong giờ cao điểm.

Sau khi khảo sát nhu cầu thực tế, anh Minh chuyển sang sử dụng máy làm đá viên NEWCOOL tích hợp thùng chứa bảo ôn bên dưới. Thiết bị được đặt sát dải tủ quầy, gần khu vực hoàn thiện đồ uống nên nhân viên có thể lấy đá trực tiếp trong quá trình pha chế.

 

Nhờ đó, quán không còn phải bố trí thùng chứa hay khu vực tập kết đá riêng, đưa diện tích kho đá về 0%. Phần không gian được giải phóng được dùng để sắp xếp dụng cụ và mở rộng khu vực sơ chế.

Anh Minh chia sẻ: “NEWCOOL tư vấn công suất và vị trí lắp đặt khá sát với nhu cầu của quán. Sau khi đổi máy, chúng tôi chủ động nguồn đá hơn, quầy bar gọn hơn và nhân viên thao tác thuận tiện hơn.”

 

Các chủ quán có nhu cầu lựa chọn máy làm đá viên phù hợp với diện tích và sản lượng thực tế có thể liên hệ NEWCOOL để được tư vấn cấu hình và phương án lắp đặt.

Chi tiết liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Tân Thái Sơn

Website: https://dienlanhnewcool.com/

Email: kinhdoanh@dienmaynewsun.com

 Từ khóa:
mô hìnhquáncà phêkhởi nghiệp
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