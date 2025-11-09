Lãnh đạo cùng người dân làm sạch thành phố sau mưa lũ

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định (phải) nhắn gửi người dân, chính quyền nhanh chóng "xốc" lại tinh thần "Ngày Chủ nhật xanh". Ảnh: PHAN THÀNH

Tại P. Phong Dinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định đến đôn đốc, động viên gần 100 người thuộc các lực lượng đang dọn dẹp rác thải, bùn ứ đọng và cắt tỉa cây xanh tại trục đường chính dẫn vào làng cổ Phước Tích, đồng thời, biểu dương tinh thần “nước rút đến đâu dọn đến đó” của chính quyền, người dân khi lũ lụt đi qua, trải lại vẻ sạch sẽ cho đường làng ngõ xóm ở khu vực này.

Đến P. Phong Thái, sau khi động viên các lực lượng dọn rác dọc theo Tỉnh lộ 11B bị ngập sâu trong đợt lũ lụt vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Huế đã kiểm tra tình hình thực hiện dự án gia cố kè kết hợp giao thông ở dọc Tỉnh lộ 11 đoạn qua địa bàn; thăm hỏi, chúc các bậc cao niên luôn mạnh khỏe, động viên bà con tiểu thương ổn định buôn bán sau mưa lụt.

Ở những điểm đến, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định cũng nhắn gửi người dân xốc lại tinh thần “Ngày Chủ nhật xanh” sau thời gian tạm gián đoạn do mưa lũ để tiếp tục thực hiện mục tiêu môi trường sống xanh - sạch - đẹp Huế đang hướng tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (phải) cùng các lực lượng tham gia tổng dọn vệ sinh. Ảnh: ĐỨC QUANG

Tại P. Kim Long, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cùng đông đảo cán bộ, các lực lượng và người dân tổng vệ sinh môi trường, góp phần khôi phục cảnh quan, đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Tham gia thu dọn rác thải cùng đông đảo cán bộ, lực lượng dân quân, đoàn viên và người dân tại kiệt 104 Phạm Thị Liên - đoạn thấp trũng, bị ngập sâu nhiều ngày trong đợt lũ lụt vừa qua của P. Kim Long - ông Nguyễn Thanh Bình biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và người dân địa phương; đồng thời yêu cầu UBND phường và các đơn vị liên quan tổng lực huy động nhân lực, phương tiện, tiếp tục mở rộng quy mô vệ sinh đến từng tuyến đường, khu dân cư; không để rác, bùn đất sau lũ ứ đọng lâu ngày, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

“Cùng với khắc phục thiệt hại sau lũ lụt, các địa phương cần phát huy tinh thần “Ngày Chủ nhật xanh”, biến phong trào này thành hoạt động thường xuyên, lan tỏa tinh thần cộng đồng trách nhiệm, sớm đưa cuộc sống của người dân ổn định trở lại”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Chí Tài (trái) biểu dương Trung đoàn 6 và Sư đoàn 968 đã cử lực lượng kịp thời hỗ trợ cho cơ sở khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: THÁI BÌNH

Tại các phường: Phú Xuân, Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” sau các đợt mưa lụt lớn.

Ông Nguyễn Chí Tài cũng đã biểu dương lực lượng quân đội (Trung đoàn 6 và Sư đoàn 968) kịp thời cử lực lượng, giúp cơ sở nhanh chóng xử lý lượng bùn đất và rác thải lớn.

Với các xã, phường có địa bàn rộng lớn, vùng thấp trũng, ông Nguyễn Chí Tài đề nghị các xã, phường có kế hoạch cụ thể, lập danh sách các tuyến, điểm cần tập trung dọn dẹp vệ sinh, số lượng nhân lực, công cụ cần có; phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ nhân lực, vật lực, phương tiện vận chuyển để đảm bảo kế hoạch vệ sinh môi trường trên địa bàn, đưa hoạt động kinh tế, xã hội trở lại trạng thái bình thường.

“Về lâu dài, cấp xã, phường cần thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, mỗi tháng cần tổ chức họp đánh giá và gắn việc hoàn thành nhiệm vụ với tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sự vào cuộc của người dân để phong trào “Ngày Chủ nhật xanh" được duy trì thường xuyên, liên tục, góp phần xây dựng Huế ngày càng xanh - sạch - sáng”, ông Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh (phải) cùng người dân P. Hương An tổng dọn vệ sinh. Ảnh: HÀN ĐĂNG

Tại P. Hương An, sau lũ lụt, rác, bùn trôi về khá nhiều ở khu vực cầu chợ Đức Bưu trên đường Nguyễn Văn Linh, điểm giao giữa đường Mai Lượng - Nguyễn Ảnh Thủ, Mai Lượng - Phan Đình Thông…, với khối lượng ước tính khoảng 20m3.

Để giải phóng bùn, rác, làm sạch môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp và phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh, chính quyền P. Hương An đã huy động gần 100 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng quân đội, công an, dân quân cùng người dân trên địa bàn trang bị các dụng cụ thu gom bùn, rác, như: chổi, xẻng, cuốc, xe rùa, vòi xịt nước… phối hợp cùng lực lượng của Công ty CP Công trình & Môi trường đô thị Huế tập trung thu gom rác thải, dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh.

Tham gia cùng lực lượng thu gom bùn, rác, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh biểu dương tinh thần tích cực, làm việc hiệu quả của các lực lượng nói trên, đồng thời đề nghị chính quyền, người dân địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần “Chủ nhật xanh”, tinh thần cộng đồng, tránh tình trạng “người làm, người nhìn”, sớm góp phần khôi phục diện mạo một Huế sáng - xanh - sạch - đẹp sau thiên tai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương (thứ 2, phải qua) động viên các lực lượng tham gia phong trào "Ngày chủ nhật xanh" . Ảnh: QUỲNH ANH

Có mặt trên nhiều tuyến đường ở thôn Hòa Tây, thôn Phường 2 (xã Vinh Hà cũ), khu vực chợ Phú Đa… của xã Phú Vang, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương ghi nhận tinh thần của người dân, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo xã Phú Vang tiếp tục triển khai trong toàn thể cán bộ, người dân trên địa bàn thường xuyên làm sạch môi trường, vớt bèo, khơi thông dòng chảy, tránh để rác ùn tắc, gây ô nhiễm môi trường.

Ông Phan Quý Phương cũng động viên và đề nghị Ban quản lý, tiểu thương chợ Phú Đa thường xuyên giữ gìn vệ sinh khu vực chợ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 4, trái qua) trao quà động viên các lực lượng tham gia tổng dọn vệ sinh. Ảnh: ANH PHONG

Tại các địa phương Quảng Điền, Đan Điền và Phong Quảng, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và người dân các thôn, tổ dân phố phối hợp với các lực lượng chức năng huy động phương tiện cơ giới, máy bơm nước cùng các dụng cụ cần thiết quét dọn rác thải, nạo vét bùn đất, bèo tây; bơm, rửa, làm sạch các tuyến đường tỉnh lộ, liên thôn, liên xóm, tổ dân phố, nhất là tuyến đường vào Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, thôn Cư Lạc và các khu vực công cộng, trường học trên địa bàn.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UTTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường đến động viên, tặng quà các lực lượng tham gia tổng dọn vệ sinh.

Đồng loạt trong hôm nay (9/11), các phường xã trên địa bàn thành phố đều ra quân thực hiện phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" nhằm đưa cuộc sống bình thường trở lại, đảm bảo môi trường thành phố sạch đẹp. Lãnh đạo UBND TP cùng các thành viên UBND thành phố đều tỏa về các địa phương, đơn vị trực tiếp kiểm tra, động viên và tham gia dọn dẹp cùng người dân.