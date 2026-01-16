Quy hoạch sân golf không tách rời sinh kế

Lãnh đạo thành phố kiểm tra đồ án quy hoạch sân golf tại phường Phong Phú. Ảnh: Ngọc Minh

Phát triển du lịch phải gắn với sinh kế của người dân

Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của HĐND TP. Huế thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf La Vân, xã Nam Đông đã mở đường cho một dự án du lịch - dịch vụ quy mô lớn ở khu miền núi phát triển.

Theo quy hoạch, đây là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp sân golf, cùng hệ thống dịch vụ, hạ tầng phụ trợ được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, hướng tới phục vụ du khách và cộng đồng dân cư địa phương.

Trước đó, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 29 của HĐND thành phố khóa VIII, nhiều đại biểu nhấn mạnh về yêu cầu cần đặt dự án trong bức tranh quy hoạch dài hạn, bảo đảm tính đồng bộ với định hướng phát triển chung.

Các ý kiến tại nghị trường thống nhất rằng, sân golf ngày nay không chỉ là một hạng mục thể thao, mà thường đóng vai trò hạt nhân của các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ cao cấp, tạo ra chuỗi giá trị lan tỏa về hạ tầng, việc làm và nguồn thu.

Tuy nhiên, cùng với kỳ vọng phát triển là những băn khoăn về sinh kế lâu dài của người dân. Đại biểu Lê Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy xã Khe Tre nêu thực tế, khu vực Nam Đông từng trải qua những đợt chuyển đổi lớn về sử dụng đất, điển hình là dự án thủy điện Thượng Nhật. Trước đây, người dân đã nhường khoảng 200ha đất sản xuất, nay dự án sân golf tiếp tục sử dụng thêm khoảng 180ha, chủ yếu trên địa bàn xã Thượng Nhật (cũ). Việc liên tục chuyển đổi đất đai trong thời gian không dài tạo áp lực lớn cho việc ổn định cuộc sống của người dân.

Từ thực tế đó, nhiều ý kiến cho rằng, sinh kế của người dân không thể chỉ giải quyết bằng đền bù một lần, mà cần được tính toán như một phần cấu thành của dự án. Cùng quan điểm thận trọng, đại biểu Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy lưu ý hai vấn đề then chốt là sử dụng đất và môi trường.

Đại biểu Hoàng Khánh Hùng cho rằng, việc sử dụng đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số cần được tính toán kỹ lưỡng. Nếu sinh kế không được bảo đảm, hệ lụy xã hội sẽ rất lớn. Bên cạnh đó, khu vực dự án liên quan trực tiếp đến dòng Tả Trạch, nguồn nước quan trọng nên công tác giám sát môi trường cần được thực hiện nghiêm ngặt, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Kỳ vọng tạo động lực mới

Thực tế cho thấy, một số dự án sân golf đã đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch, thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao, đồng thời tạo ra việc làm trực tiếp và gián tiếp cho lao động địa phương. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tiễn cũng cho thấy hiệu quả của các dự án sân golf không tự nhiên mà có. Ở những nơi sinh kế của người dân được đặt đúng vị trí trung tâm, được chuẩn bị song song với quá trình quy hoạch và triển khai, sẽ tạo được sự đồng thuận xã hội cao và dự án phát huy được vai trò động lực.

Nhìn tổng thể, thảo luận tại nghị trường và việc ban hành nghị quyết về sân golf La Vân của HĐND thành phố thể hiện tinh thần nhất quán, không né tránh cơ hội phát triển, nhưng cũng không đánh đổi bằng mọi giá. Nghị quyết đã được thông qua, song thước đo thực sự nằm ở khâu tổ chức thực hiện, từ lựa chọn nhà đầu tư, quản lý sử dụng đất, bảo vệ môi trường đến bảo đảm sinh kế cho người dân.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho rằng, Nam Đông là khu vực có quỹ đất lớn nhưng đời sống người dân còn nhiều khó khăn, cần những dự án động lực để tạo sinh kế bền vững. Nếu được triển khai đúng hướng, dự án sân golf La Vân có thể tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp, góp phần chuyển dịch cơ cấu sinh kế từ nông - lâm nghiệp giá trị thấp sang dịch vụ - du lịch.

Nhìn nhận ở góc độ kỹ thuật, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh thông tin, đồ án đã tính toán hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải và trạm xử lý tập trung nhằm kiểm soát tác động đến môi trường.

Chủ tịch HĐND, Trường đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu khẳng định, việc mạnh dạn chuyển đổi sang các mô hình kinh tế có giá trị cao hơn là cần thiết, với điều kiện quản lý chặt chẽ và lựa chọn đúng nhà đầu tư có năng lực, trách nhiệm. HĐND thành phố sẽ giám sát chặt chẽ môi trường, đặc biệt là khu vực đầu nguồn nước để bảo đảm dự án phát triển đúng hướng, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.