Công bố phương án phát triển kết cấu hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu

HNN.VN - Sáng 30/1, Sở Công Thương tổ chức hội nghị công bố phương án phát triển kết cấu hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương đã trình bày tổng quan phương án phát triển kết cấu hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Phương án được xây dựng trên cơ sở bám sát các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch thành phố; đồng thời phù hợp với nhu cầu thực tiễn về tiêu thụ xăng dầu, khí đốt trong bối cảnh phát triển giao thông, công nghiệp, thương mạidịch vụ và du lịch.

TP. Huế còn nhiều dư địa lớn để phát triển mạng lưới cung ứng xăng dầu, khí đốt

Theo Sở Công Thương, tính đến hết tháng 10/2025, trên địa bàn 40 xã, phường của thành phố hiện có 131 cửa hàng xăng dầu, trong đó 127 cửa hàng đang hoạt động; cùng với đó là hệ thống 2 kho chứa xăng dầu, 4 kho chứa khí và 3 trạm nạp LPG, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trên địa bàn.

Giai đoạn 2021 - 2025, hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho chứa và cơ sở kinh doanh khí đốt tiếp tục được mở rộng, nhiều cửa hàng được cải tạo, nâng cấp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT, góp phần nâng cao mức độ an toàn và chất lượng phục vụ.

Trên cơ sở đó, phương án phát triển hạ tầng xăng dầu đến năm 2030 đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, an toàn, gắn với không gian đô thị và mạng lưới giao thông; từng bước khắc phục các “khoảng trống cung ứng”, nâng cao năng lực dự trữ và khả năng ứng phó với biến động thị trường. Định hướng đến năm 2050, thành phố sẽ nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, giảm tác động môi trường và từng bước chuyển đổi phù hợp với xu thế phát triển năng lượng sạch, năng lượng thay thế.

Ông Nguyễn Lương Bảy, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh, việc công bố phương án có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời là cơ sở để doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư phát triển hạ tầng đúng quy hoạch, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới.

Phát triển đô thị thông minh bằng dữ liệu số

Sau gần một thập niên xây dựng đô thị thông minh, thành phố Huế đã hình thành được hệ sinh thái số rộng khắp, kết nối chặt chẽ giữa chính quyền - doanh nghiệp - người dân. Từ nền tảng đó, Huế chính thức bước vào giai đoạn 3 với trọng tâm phát triển đô thị thông minh bằng dữ liệu số, lấy người dân làm trung tâm, gắn với tăng trưởng xanh, bền vững, thích ứng.

Phát triển đô thị thông minh bằng dữ liệu số
CHUYỂN ĐỔI HỘ KINH DOANH LÊN DOANH NGHIỆP:
Tận dụng lợi thế để phát triển

“Việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế theo hướng công khai, minh bạch sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa mô hình doanh nghiệp (DN) và hộ kinh doanh (HKD). Tuy nhiên, các HKD cần cân nhắc dựa trên doanh thu thực tế, khả năng quản trị và định hướng tương lai để lựa chọn chuyển đổi mô hình phù hợp” - đó là chia sẻ của ông Trần Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Thuế Hồng Đức với Huế ngày nay.

Tận dụng lợi thế để phát triển
Cơ hội để chuyển hóa lợi thế di sản thành năng lực phát triển

Ngày 7/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người.

Cơ hội để chuyển hóa lợi thế di sản thành năng lực phát triển

