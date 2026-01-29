Công bố phương án phát triển kết cấu hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu

Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương đã trình bày tổng quan phương án phát triển kết cấu hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Phương án được xây dựng trên cơ sở bám sát các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch thành phố; đồng thời phù hợp với nhu cầu thực tiễn về tiêu thụ xăng dầu, khí đốt trong bối cảnh phát triển giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

TP. Huế còn nhiều dư địa lớn để phát triển mạng lưới cung ứng xăng dầu, khí đốt

Theo Sở Công Thương, tính đến hết tháng 10/2025, trên địa bàn 40 xã, phường của thành phố hiện có 131 cửa hàng xăng dầu, trong đó 127 cửa hàng đang hoạt động; cùng với đó là hệ thống 2 kho chứa xăng dầu, 4 kho chứa khí và 3 trạm nạp LPG, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trên địa bàn.

Giai đoạn 2021 - 2025, hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho chứa và cơ sở kinh doanh khí đốt tiếp tục được mở rộng, nhiều cửa hàng được cải tạo, nâng cấp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT, góp phần nâng cao mức độ an toàn và chất lượng phục vụ.

Trên cơ sở đó, phương án phát triển hạ tầng xăng dầu đến năm 2030 đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, an toàn, gắn với không gian đô thị và mạng lưới giao thông; từng bước khắc phục các “khoảng trống cung ứng”, nâng cao năng lực dự trữ và khả năng ứng phó với biến động thị trường. Định hướng đến năm 2050, thành phố sẽ nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, giảm tác động môi trường và từng bước chuyển đổi phù hợp với xu thế phát triển năng lượng sạch, năng lượng thay thế.