Cử đội xung kích hỗ trợ khắc phục lưới điện tại Gia Lai sau bão số 13

HNN.VN - Sáng 7/11, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) tổ chức lễ ra quân, cử Đội xung kích gồm 51 cán bộ, công nhân viên lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Gia Lai khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (Kalmaegi).

Đội xung kích của PC Huế chuẩn bị vào tỉnh Gia Lai khắc phục lưới điện hư hỏng do bão số 13 gây ra 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, PC Huế đã nhanh chóng thành lập đội xung kích với các thành viên có sức khỏe tốt, tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm, cùng 8 xe chuyên dụng chở đầy đủ trang thiết bị, công cụ phục vụ công tác sửa chữa, khôi phục lưới điện. Dự kiến khi đến Gia Lai, đội được phân công hỗ trợ khắc phục lưới điện tại khu vực tỉnh Bình Định (cũ) - nơi chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 13 gây ra.

Đại diện Đội xung kích, ông Lê Trọng Phước Sơn, Phó Trưởng phòng An toàn, Đội trưởng đội xung kích (PC Huế) bày tỏ quyết tâm cùng tập thể nỗ lực hết mình, phối hợp chặt chẽ với PC Gia Lai để nhanh chóng khắc phục sự cố; đồng thời cam kết luôn đặt an toàn lên hàng đầu, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc và sớm đưa dòng điện trở lại ổn định phục vụ người dân tỉnh bạn.

Ban Giám đốc và đại diện BCH Công đoàn PC Huế đã trao quà, gửi lời chúc tốt đẹp và động viên tinh thần toàn thể đội xung kích trước khi lên đường. Việc huy động lực lượng hỗ trợ lần này thể hiện tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ khó khăn giữa các đơn vị trong khu vực Điện lực miền Trung, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân sau bão.

Tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Đại Phúc,  Giám đốc PC Huế cho biết, thời gian này PC Huế đang triển khai công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị sau ngập nước, củng cố lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn cho người dân sau ngày mưa lũ lớn ở địa phương. Tuy nhiên nhằm chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của tỉnh bạn, PC Huế đã phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp tỉnh Gia Lai khôi phục hệ thống điện hư hỏng do ảnh hưởng bão số 13 gây ra để người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống.

Song Minh
Thông tin doanh nghiệp:
UNIQLO chung tay hỗ trợ người dân Huế chịu ảnh hưởng bởi bão lũ

UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, đã chung tay cùng Quỹ Hy vọng trong chương trình “Cùng đồng bào vượt lũ” nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn thành phố Huế.

UNIQLO chung tay hỗ trợ người dân Huế chịu ảnh hưởng bởi bão lũ
Phong Dinh sống chung với lũ

Khi nhiều nơi trên địa bàn thành phố (TP) Huế nước đã rút dần thì ở vùng trũng nằm phía nam sông Ô Lâu, đặc biệt phường Phong Dinh nhiều tổ dân phố (TDP) nước vẫn “trắng đồng”. Trong biển nước mênh mông ấy, người dân chọn cách thích ứng, sống chung với lũ.

Phong Dinh sống chung với lũ

