Điện lực Huế cử đội xung kích hỗ trợ khắc phục lưới điện tại Đắk Lắk

Cán bộ, công nhân lao động PC Huế chuẩn bị thiết bị, đồ dùng để xuất quân vào Đắk Lắk

Đội xung kích được thành lập gồm những CBCNV có sức khỏe tốt, tay nghề cao, giàu kinh nghiệm xử lý sự cố lưới điện, dự kiến thực hiện tại địa bàn tỉnh Phú Yên (cũ).

Cùng với nhân lực, PC Huế bố trí 9 xe chuyên dụng chở theo đầy đủ trang thiết bị sửa chữa, công cụ dụng cụ, vật tư dự phòng, phương tiện đảm bảo an toàn, cùng các nhu yếu phẩm phục vụ đội công tác trong những ngày thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh bạn.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Đại Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Huế, biểu dương tinh thần sẵn sàng của đội ngũ CBCNV; đồng thời yêu cầu các thành viên Đội xung kích phát huy năng lực và kinh nghiệm, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn điện, an toàn lao động, đảm bảo chất lượng, tiến độ và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Giám đốc PC Huế nhấn mạnh, việc khắc phục lưới điện sau thiên tai không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm cộng đồng, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện Đội xung kích, ông Lê Trọng Phước Sơn, Phó trưởng phòng An toàn, Đội trưởng, bày tỏ quyết tâm phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Đắk Lắk xử lý nhanh các điểm sự cố. “Chúng tôi cam kết nỗ lực cao nhất, đặt an toàn lên hàng đầu, đảm bảo chất lượng và tiến độ, phấn đấu khôi phục lưới điện an toàn trong thời gian sớm nhất nhằm đưa dòng điện trở lại phục vụ đời sống nhân dân”, ông Sơn nói.

Dịp này, Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn PC Huế đã động viên tinh thần toàn đội trước khi lên đường, tin tưởng tập thể 62 CBCNV sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian sớm nhất.