  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 23/11/2025 17:07

Điện lực Huế cử đội xung kích hỗ trợ khắc phục lưới điện tại Đắk Lắk

HNN.VN - Chiều 23/11, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) tổ chức lễ xuất quân Đội xung kích gồm 62 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk sau đợt thiên tai gây ngập lụt diện rộng vừa xảy ra. Đây là nhiệm vụ được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung nhằm nhanh chóng khôi phục cấp điện cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Tạm ngừng cấp điện cho hơn 25.500 khách hàng Một số khu vực ở Huế tạm ngừng cấp điện do mực nước các sông lên cao trở lạiEVN hỗ trợ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Cán bộ, công nhân lao động PC Huế chuẩn bị thiết bị, đồ dùng để xuất quân vào Đắk Lắk

Đội xung kích được thành lập gồm những CBCNV có sức khỏe tốt, tay nghề cao, giàu kinh nghiệm xử lý sự cố lưới điện, dự kiến thực hiện tại địa bàn tỉnh Phú Yên (cũ).

Cùng với nhân lực, PC Huế bố trí 9 xe chuyên dụng chở theo đầy đủ trang thiết bị sửa chữa, công cụ dụng cụ, vật tư dự phòng, phương tiện đảm bảo an toàn, cùng các nhu yếu phẩm phục vụ đội công tác trong những ngày thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh bạn.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Đại Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Huế, biểu dương tinh thần sẵn sàng của đội ngũ CBCNV; đồng thời yêu cầu các thành viên Đội xung kích phát huy năng lực và kinh nghiệm, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn điện, an toàn lao động, đảm bảo chất lượng, tiến độ và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Giám đốc PC Huế nhấn mạnh, việc khắc phục lưới điện sau thiên tai không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm cộng đồng, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện Đội xung kích, ông Lê Trọng Phước Sơn, Phó trưởng phòng An toàn, Đội trưởng, bày tỏ quyết tâm phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Đắk Lắk xử lý nhanh các điểm sự cố. “Chúng tôi cam kết nỗ lực cao nhất, đặt an toàn lên hàng đầu, đảm bảo chất lượng và tiến độ, phấn đấu khôi phục lưới điện an toàn trong thời gian sớm nhất nhằm đưa dòng điện trở lại phục vụ đời sống nhân dân”, ông Sơn nói.

Dịp này, Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn PC Huế đã động viên tinh thần toàn đội trước khi lên đường, tin tưởng tập thể 62 CBCNV sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian sớm nhất.

Song Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cơ hội nhìn lại việc phân loại rác thải tại nguồn

Những ngày vừa qua, Huế đã chứng kiến một trong những hình ảnh đẹp nhất của tinh thần cộng đồng: Hàng nghìn người dân, từ già đến trẻ cùng nhau ra quân dọn dẹp thành phố sau trận lụt lịch sử. Những đống bùn đất, rác thải trên các con phố dần được dọn sạch để Huế nhanh chóng trở về với vẻ sạch sẽ, thanh lịch vốn có. Nhưng có lẽ, đây cũng là lúc để chúng ta cần suy nghĩ sâu hơn về một vấn đề lâu dài: Phân loại rác tại nguồn.

Cơ hội nhìn lại việc phân loại rác thải tại nguồn
Vẫn còn 12 vị trí sạt lở, tắc đường, ngập nước trên các tuyến quốc lộ

Bộ Xây dựng cho biết, do mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt, sạt lở nhiều tuyến đường, các lực lượng chức năng đã rất khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó, khắc phục, song do khối lượng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ rất lớn, tính đến sáng 23/11, vẫn còn 12 vị trí bị tắc đường, ngập nước.

Vẫn còn 12 vị trí sạt lở, tắc đường, ngập nước trên các tuyến quốc lộ
Trục vớt gỗ, đảm bảo an toàn đập

Khối lượng lớn gỗ, rều rác theo nước lũ đổ về lòng hồ thủy điện Bình Điền (xã Bình Điền, TP. Huế) uy hiếp an toàn đập tại công trình này.

Trục vớt gỗ, đảm bảo an toàn đập
“Trục xoay” phát triển kinh tế liên vùng

Không chỉ là đô thị di sản, thành phố Huế đang trở thành “trục xoay lan tỏa vùng”, gắn kết các hành lang kinh tế, mở ra những cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển bền vững cho khu vực miền Trung.

“Trục xoay” phát triển kinh tế liên vùng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top