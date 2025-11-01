  • Huế ngày nay Online
Thắp sáng trở lại sau mưa lũ

HNN.VN - Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, hệ thống điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng trăm nghìn khách hàng buộc phải ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn. Từ giữa tâm lũ đến nay, cán bộ công nhân thuộc Công ty điện lực Huế (PC Huế) khẩn trương khôi phục lưới điện, mang ánh sáng trở lại cho người dân.

EVN hỗ trợ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũChờ nước rút để cấp điện trở lại Cử đội xung kích hỗ trợ khắc phục lưới điện tại Quảng Trị sau bão số 10

Kiểm tra đóng điện bất kể mọi thời điểm với phương châm "an toàn trên hết".

“Chia lửa” giữa tâm lũ

Những đợt mưa lũ lớn vừa qua đã khiến hệ thống điện trên toàn địa bàn TP. Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngày 29 và 30/10, PC Huế buộc phải chủ động ngừng cấp điện cho hơn 297.000 khách hàng, chiếm gần như toàn bộ thành phố nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân khi nước lũ dâng cao. Ngay khi mực nước bắt đầu rút, PC Huế huy động toàn bộ lực lượng của đơn vị với hơn 250 cán bộ công nhân viên (CBCNV) chia thành nhiều nhóm công tác, tỏa về các khu vực trọng điểm, kiểm tra từng tuyến đường dây, từng trạm biến áp, từng khu dân cư.

Mọi thao tác đóng điện trở lại đều phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc an toàn: Chỉ thực hiện khi đã kiểm tra kỹ tình trạng ngập, độ ẩm, thiết bị và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực dân cư. “Chúng tôi luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Khi nước vừa rút, anh em đã phải lội bùn, dầm mưa suốt ngày đêm kiểm tra từng vị trí, đảm bảo chỉ khi đủ điều kiện mới đóng điện trở lại”, đại diện lãnh đạo Đội quản lý Điện Nam sông Hương chia sẻ.

Bám trực theo dõi hệ thống lưới điện khi nước lũ dâng cao vùng nội đô 

Nhờ tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, đến cuối ngày 31/10, hơn 236 nghìn khách hàng được cấp điện trở lại. Số khách hàng còn mất điện khoảng hơn 29 nghìn, chiếm hơn 8%, chủ yếu tập trung ở những khu vực ngập sâu ở các phường, như: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Vinh Lộc, Phú Lộc… đang bị chia cắt hoặc chưa đảm bảo điều kiện kỹ thuật. Tại thời điểm đó, PC Huế tiếp tục nỗ lực khôi phục theo đúng phương châm “an toàn đến đâu, đóng điện đến đó”, bảo đảm vừa nhanh chóng vừa chắc chắn, không để xảy ra sự cố thứ cấp sau lũ. Cuối ngày 1/11, với 100% khách hàng trên địa bàn thành phố được thắp sáng điện trở lại

Tinh thần tương thân ở vùng lũ

Không chỉ tập trung vào công tác chuyên môn, những CBCNV của PC Huế trong những ngày mưa lũ vừa qua còn trở thành những “điểm sáng” của tinh thần tương thân tương ái trong thiên tai. Nhiều nhóm, tổ của PC Huế đã chủ động phối hợp với chính quyền và lực lượng dân quân hỗ trợ người dân sơ tán, di chuyển tài sản, đặc biệt là tại các khu vực ngập nặng ở các phường: Đan Điền, Hóa Châu, Kim Trà… Bên cạnh đó, PC Huế cũng đảm bảo nguồn điện liên tục cho các địa điểm trọng yếu, như bệnh viện, trung tâm y tế, trụ sở cơ quan, trạm bơm tiêu úng...

Hỗ trợ Trung tâm Y tế Thuận Hóa di chuyển thiết bị lên cao để tránh ngập nước 

Tại một số điểm trú tránh lũ, cán bộ điện lực còn hỗ trợ người dân sạc điện thoại, đèn pin, cung cấp nước uống, nhu yếu phẩm miễn phí, góp phần giúp bà con yên tâm vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời, PC Huế cũng tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện trong và sau mưa lũ: Hướng dẫn người dân kiểm tra thiết bị điện trước khi sử dụng, không tự ý khôi phục điện khi khu vực còn ẩm ướt, ngập nước; chủ động liên hệ với điện lực khi phát hiện sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn. Nhiều tờ rơi, thông báo và tin nhắn cảnh báo được gửi rộng rãi đến từng hộ dân, góp phần hạn chế tối đa tai nạn điện trong và sau bão lũ.

“Khôi phục điện không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ nhân văn. Bà con có điện, có ánh sáng, cuộc sống mới dần trở lại bình thường,” một kỹ sư trẻ thuộc đội quản lý điện khu vực phía Nam sông Hương chia sẻ khi đang kiểm tra trạm biến áp tại phường Thủy Xuân.

Hiện nay dù mưa lũ còn diễn biến phức tạp ở TP. Huế. Do đó các tổ, đội của PC Huế vẫn bám hiện trường theo dõi các tình huống bất thường, phối hợp cùng địa phương khắc phục các hệ thống điện lưới hư hỏng do mưa lũ để mọi người dân được thắp điện sáng an toàn.

“Chúng tôi xác định các hoạt động trên nhờ có tinh thần đoàn kết và trách nhiệm từ lãnh đạo đến CBCNV của đơn vị. Đó không chỉ là công việc trước mắt mà còn là bài học kinh nghiệm trong ứng phó thiên tai, tổ chức vận hành linh hoạt, bảo vệ an toàn lưới điện cho người dân thắp sáng, ổn định cuộc sống”, ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế nói.

Song Minh
