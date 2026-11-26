Nhóm tác đoạt giải Ba về giải pháp: “Kết nối đầu cáp di động hỗ trợ khôi phục cấp điện nhanh chóng khi sự cố, bảo trì lưới điện”.

Cụ thể, 2 giải Ba thuộc về các giải pháp: “Giải pháp thiết kế chế tạo Modem Router 4G VPN và thiết lập VPN Server phục vụ kết nối truyền thông SCADA” và “Kết nối đầu cáp di động hỗ trợ khôi phục cấp điện nhanh chóng khi sự cố, bảo trì lưới điện”.

Hai giải Khuyến khích gồm:“Nghiên cứu giải pháp tách hệ thống server SCADA/DMS backup hiện hữu thành 2 hệ thống để thiết lập Trung tâm điều khiển dự phòng” và “Thiết kế giải pháp thiết lập cấu hình dự phòng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống bảo vệ rơ le theo công nghệ kỹ thuật số”.

Các giải pháp đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong quản lý, vận hành hệ thống điện, tập trung cải tiến thiết bị, nâng cao khả năng dự phòng và rút ngắn thời gian khắc phục sự cố. Qua đó, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.

Nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích về "Hiến kế giải pháp cấu hình dự phòng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống bảo vệ rơ le theo công nghệ kỹ thuật số”.

Lãnh đạo PC Huế chia sẻ, hội thi năm nay ghi nhận 52 giải pháp đoạt giải, gồm 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 12 giải Ba và 24 giải Khuyến khích, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Những giải pháp tham gia đạt kết quả tại hội thi là động lực để đơn vị tiếp tục khuyến khích cán bộ, công nhân viên nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến gắn với yêu cầu thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành, nâng cao chất lượng cung cấp điện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trên địa bàn thành phố.