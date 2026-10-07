Củng cố lưới điện trước mùa mưa bão

Chủ động duy tu, bảo dưỡng hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão năm 2026.

Mỗi vùng một nguy cơ

Thực tế qua mỗi mùa mưa bão những năm gần đây cho thấy, mỗi khu vực trên địa bàn thành phố Huế có những rủi ro khác nhau đối với lưới điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Ở vùng cao, như A Lưới, Nam Đông, nhiều tuyến điện đi qua địa hình đồi núi, cây rừng và những khu vực xa dân cư. Khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở, đất đá tràn đường, cây gãy đổ vào đường dây có thể gây sự cố mất điện.

Trong khi đó, tại các vùng thấp trũng như: Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền, nguy cơ chủ yếu đến từ ngập lụt. Nước từ sông, hói, đồng ruộng dâng cao có thể ảnh hưởng đến đường dây, trạm biến áp và hệ thống điện tại khu dân cư.

Từ đặc điểm từng địa bàn, các đơn vị trực thuộc PC Huế tập trung rà soát những điểm xung yếu, kiểm tra đường dây, trạm biến áp, xử lý trước các nguy cơ có thể phát sinh trong mùa mưa bão.

Đối với những tuyến điện đi qua khu vực nhiều cây xanh, nhất là ở đô thị, trường học, cơ quan, khu dân cư, PC Huế phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Công viên cây xanh Huế phát quang, cắt tỉa cây; đồng thời vận động chủ cây loại bỏ cành nhánh có khả năng ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện.

Ở khu vực miền núi, công tác chuẩn bị phụ thuộc lớn vào khả năng tiếp cận hiện trường. Khi đường giao thông bị chia cắt do sạt lở, việc đưa lực lượng, phương tiện vào xử lý sự cố sẽ khó khăn hơn nhiều so với khu vực khác. Do vậy, việc nắm chắc các điểm xung yếu, phương án tiếp cận, bố trí lực lượng, vật tư phù hợp có ý nghĩa quan trọng.

Tại các vùng thấp trũng, công tác kiểm tra, củng cố lưới điện được triển khai từ sớm. Theo ông Lê Trọng Phước, Phó Trưởng Điện lực Phú Vang, đến nay đơn vị đã kiểm tra, củng cố hơn 90% lưới điện trung, hạ áp; tập trung xử lý những vị trí có nguy cơ mất an toàn...

Chủ động ứng phó, khôi phục nhanh

Từ những điểm xung yếu được nhận diện ở cơ sở, PC Huế xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện và tổ chức diễn tập để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Phối hợp kiểm tra hệ thống điện khách hàng.

Ông Lê Đức Dũng, Phó Giám đốc PC Huế cho biết, đơn vị đã củng cố lực lượng chỉ huy, ứng phó thiên tai và triển khai các giải pháp theo phương châm “4 tại chỗ”. PC Huế phối hợp với các ban quản lý dự án, chủ hồ đập, thủy điện kiểm tra tình trạng kỹ thuật các tuyến đường dây cấp điện cho khách hàng, chủ động phương án xử lý khi xuất hiện tình huống bất thường.

Kế hoạch vận hành hệ thống điện phân phối năm 2026 tính đến các tình huống mưa lớn, ngập lụt, bão và sạt lở. Đối với những đường dây, trạm biến áp có nguy cơ ảnh hưởng cao do mưa bão, đơn vị đã rà soát để triển khai phương án phù hợp; trong điều kiện cho phép, ưu tiên duy trì điện cho các phụ tải quan trọng.

Cùng với lưới điện, PC Huế kiểm tra hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA), điều khiển từ xa và thông tin liên lạc để phục vụ theo dõi, điều hành. Các đơn vị tổ chức diễn tập xử lý sự cố, khôi phục cấp điện; lực lượng, phương tiện và vật tư được bố trí sẵn sàng để triển khai ngay khi có tình huống.

Trong ứng phó thiên tai, PC Huế đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu. Khi nước dâng đến mức không bảo đảm an toàn, đơn vị phải cô lập đường dây, trạm biến áp. Khi gió mạnh, cây cối có nguy cơ đổ vào đường dây, các tuyến điện liên quan cũng được xem xét tách khỏi vận hành.

Việc tạm ngừng cấp điện có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhưng trong những tình huống nguy hiểm cần giải pháp tối ưu để bảo vệ tính mạng, tài sản. Khi điều kiện cho phép, lực lượng điện nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kiểm tra thiết bị và khôi phục cấp điện.

Sau mưa bão, lũ lụt, PC Huế nhanh chóng kiểm tra các tuyến đường dây, trạm biến áp bị ảnh hưởng trước khi đóng điện trở lại. Với vùng thấp trũng, việc khôi phục phải bám theo diễn biến nước rút, điều kiện an toàn thực tế. Trong khi đó, ở miền núi, quá trình xử lý còn phụ thuộc vào tình trạng giao thông, nguy cơ sạt lở và khả năng tiếp cận hiện trường.

Song song với công tác vận hành, PC Huế tăng cường tuyên truyền an toàn điện đến người dân; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan phổ biến biện pháp phòng tránh tai nạn điện trước, trong và sau mưa bão; đồng thời cảnh báo nguy cơ vi phạm hành lang an toàn công trình điện lực. Khi có nguy cơ nước dâng vào hệ thống điện trong nhà, người dân cần chủ động ngắt nguồn điện nếu điều kiện cho phép. Nếu phát hiện cây đổ vào đường dây rơi xuống đất, thiết bị điện bị ngập hoặc tình huống bất thường, cần thông báo ngay cho các đơn vị điện lực để phối hợp kiểm tra, xử lý.