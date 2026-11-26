Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại phòng thí nghiệm, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Chú trọng đào tạo các ngành STEM

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), năng lượng tái tạo…, yêu cầu đặt ra về nhân lực phục vụ việc thực hiện các mục tiêu này bao gồm cả việc bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng, năng lực thích ứng, làm chủ và phát triển công nghệ. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, Nghị quyết số 57- NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/ TW của Bộ Chính trị đã đề ra những chủ trương, định hướng chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục-đào tạo. Trong đó, các trường đại học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, chú trọng đào tạo các ngành lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) chính là nền tảng quan trọng để phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược.

Đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển nguồn nhân lực, Quyết định số 1002/QĐ-TTg năm 2025 phê duyệt Đề án Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao (Đề án 1002) xác định mục tiêu chuẩn bị nguồn nhân lực STEM có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao.

Trọng tâm là hình thành đội ngũ nhân lực tài năng có khả năng tham gia sâu vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ chiến lược, công nghệ cao được ưu tiên, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia trong thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Cùng với Đề án 1002, các chính sách tín dụng ưu đãi cho ngành STEM, học bổng dành cho các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược cũng tạo chuyển biến tích cực trong tuyển sinh, đào tạo, thu hút nhiều người giỏi theo học. Nhiều địa phương và cơ sở giáo dục đại học cũng đầu tư phòng học STEM, phòng thí nghiệm số, không gian sáng tạo, đồng thời triển khai các mô hình giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Tiến Thảo cho biết, trong tuyển sinh hiện nay ghi nhận xu hướng chuyển dịch sang các ngành STEM, khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược. Năm học 2025-2026, riêng lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, ngành giáo dục đã triển khai bảy nội dung về Đề án 1002 và tài năng STEM, 10 nội dung về nhân lực năng lượng, bốn nội dung về đường sắt và 23 nội dung chung về STEM, công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt. Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 103 chương trình tài năng trình độ kỹ sư, thạc sĩ thuộc lĩnh vực STEM tại 23 cơ sở giáo dục đại học, đồng thời hình thành 13 mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc.

Từ những chủ trương, định hướng đến những giải pháp thực tiễn đã mang lại chuyển biến tích cực trong đào tạo STEM khi đến cuối tháng 8/2026, trong số 633.415 thí sinh xác nhận nhập học đại học năm 2026 thì có 212.601 thí sinh thuộc nhóm STEM, chiếm 33,56%. Nếu tính chung tổng quy mô đào tạo, riêng tám lĩnh vực STEM, cả nước có 848.286 người học, chiếm khoảng 30,3%.

Chuyển từ số lượng sang chất lượng

Những kết quả trên cho thấy sức hút của các ngành STEM đang từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, việc tăng quy mô tuyển sinh mới là điều kiện ban đầu; yêu cầu quan trọng hơn là bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng cung ứng nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ của đất nước. Đáng chú ý, xu hướng chuyển dịch sang STEM thể hiện rõ về số lượng nhưng chưa đồng đều về chất lượng đầu vào. Hạ tầng giáo dục đại học còn lạc hậu, manh mún; đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, điều kiện học tập, thực hành và thí nghiệm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tỷ trọng đào tạo sau đại học và STEM vẫn còn thấp so với mục tiêu năm 2030; trong khi quy mô đào tạo ở một số lĩnh vực cũng chưa gắn chặt với nhu cầu nhân lực, việc làm và năng lực bảo đảm chất lượng.

Thực tiễn tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, đào tạo tinh hoa đặt ra bài toán lớn về nguồn lực khi quy mô lớp học nhỏ, yêu cầu chuyên môn cao, chi phí vận hành và đầu tư cơ sở vật chất lớn. Thí dụ, bốn trường đại học thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất khoảng 535 tỷ đồng đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo tài năng STEM. Do đó, nếu cơ chế tài chính chủ yếu dựa trên số lượng người học, các cơ sở đào tạo sẽ gặp khó khăn trong triển khai những chương trình chuyên sâu, đòi hỏi đầu tư lớn.

Theo các chuyên gia, để đào tạo được đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, vấn đề không chỉ là mở thêm ngành học mà quan trọng hơn là đổi mới mô hình đào tạo, phát triển tài năng và xây dựng môi trường nghiên cứu đủ mạnh. Đào tạo STEM cần được tổ chức theo hướng liên thông, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, phát triển nguồn nhân lực STEM cần được chuẩn bị từ bậc phổ thông nhằm tạo nguồn đầu vào chất lượng cho các trường đại học. Cùng với đó, cần xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp. Các sản phẩm trí tuệ cần được ươm tạo ngay trong môi trường đại học để tạo ra giá trị cho xã hội.

Bên cạnh đổi mới mô hình đào tạo, việc thu hút đội ngũ giảng viên, nhà khoa học giỏi cũng là yêu cầu quan trọng. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ kinh phí để tuyển dụng, thuê giảng viên giỏi ở nước ngoài thuộc các ngành STEM về làm việc, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước, nhất là đối với các chương trình đào tạo tài năng. Đồng thời, cần triển khai đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ tài năng gắn với phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực công nghệ chiến lược và công nghệ cao được ưu tiên. Các chương trình đào tạo cần kết nối chặt chẽ hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của doanh nghiệp, tránh tình trạng đào tạo không sát với yêu cầu sử dụng lao động.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các ngành STEM và công nghệ chiến lược được ưu tiên nhưng không vì thế mà hạ thấp chuẩn đầu vào, đầu ra. Ngành giáo dục cũng sẽ thu hút có chọn lọc các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, giảng viên và nhà khoa học quốc tế tham gia phát triển các lĩnh vực này. Hướng tới năm 2030, ngành giáo dục đặt mục tiêu tỷ lệ người học các ngành STEM đạt 35% quy mô đào tạo ở mỗi trình độ; số người học các chương trình tài năng STEM khoảng 20.000 người và số nghiên cứu sinh các ngành STEM khoảng 6.000 người, từng bước phát triển đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ có khả năng thích ứng, sáng tạo, làm chủ các công nghệ chiến lược trong tương lai.

https://nhandan.vn/nen-mong-cho-nhan-luc-khoa-hoc-cong-nghe-post1005442.html