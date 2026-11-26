Tham quan không gian xanh, mô hình giảm thiểu rác thải nhựa tại Trường Tiểu học Ngô Kha

Các đại biểu đã tham quan các không gian xanh, tìm hiểu mô hình trường học giảm thiểu rác thải nhựa, trao đổi kinh nghiệm đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động học tập, sinh hoạt hằng ngày của học sinh, cũng như cách thức kết nối giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh.

Từng tham gia chương trình “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, Trường Tiểu học Ngô Kha có nền tảng trong triển khai các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường. Ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện trường học xanh, sạch, đẹp và an toàn; duy trì tuyên truyền trong các tiết chào cờ, chương trình phát thanh măng non.

Bà Đoàn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Kha cho biết, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường được tích hợp trong các môn học ở tất cả các khối lớp. Thông qua các tiết học công nghệ, mỹ thuật, bài học STEM và hoạt động ngoại khóa, học sinh được hướng dẫn tái chế chai nhựa, bìa cũ thành đồ chơi, đồ dùng hữu ích. Nhà trường cũng triển khai quy chế trường học giảm thiểu rác thải nhựa, tổ chức các hoạt động đổi rác lấy quà, thi vẽ tranh, thuyết trình về môi trường…

Điểm nhấn tại Trường Tiểu học Ngô Kha là không gian “Con đường hạnh phúc”, thư viện xanh, các khu vực trồng cây tại hành lang, lớp học được chăm sóc thường xuyên với sự chung tay của giáo viên và học sinh.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, em Lê Hải Ân, học sinh lớp 5/2 cho biết, bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc làm nhỏ mỗi ngày như giữ gìn vệ sinh lớp học, phân loại rác, chăm sóc cây xanh, tiết kiệm điện, nước và tái chế rác thải thành những vật dụng hữu ích.