Các đại biểu tham dự hội nghị

Các thỏa thuận hướng đến mở rộng mạng lưới kết nối, huy động nguồn lực xã hội, phát triển sản phẩm du lịch và dịch vụ mới, đồng thời tăng cường khai thác giá trị văn hóa, di sản trong các hoạt động kinh tế. Đây cũng là bước cụ thể hóa định hướng đưa văn hóa và du lịch trở thành những lĩnh vực đóng góp ngày càng rõ nét vào tăng trưởng của thành phố.

Mở rộng kết nối, phát triển thị trường khách

Trong lĩnh vực vận tải và du lịch, UBND thành phố Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giai đoạn 2026–2031 và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet giai đoạn 2026–2030.

Ký kết giữa UBND thành phố và Vietnam Airlines trọng tâm hợp tác là phối hợp nghiên cứu, xúc tiến mở mới, duy trì và tăng tần suất các đường bay trong nước và quốc tế.

Trọng tâm hợp tác là phối hợp nghiên cứu, xúc tiến mở mới, duy trì và tăng tần suất các đường bay trong nước, quốc tế phù hợp với nhu cầu thị trường; mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường khách du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Huế trên hệ thống truyền thông và mạng lưới phân phối của các hãng hàng không.

Các bên cũng hướng đến phát triển sản phẩm du lịch gắn với vận tải hàng không, kết nối doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và dịch vụ; phối hợp tổ chức, quảng bá Festival Huế cùng các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến đầu tư và thương mại có quy mô quốc gia, quốc tế.

UBND thành phố Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet giai đoạn 2026–2030.

Cùng với hàng không, UBND thành phố ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026–2030, nhằm nâng cao khả năng kết nối Huế với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước bằng đường sắt và nghiên cứu phát triển những sản phẩm du lịch đặc trưng.

Trong đó, phát huy giá trị văn hóa, kiến trúc và lợi thế kết nối của Ga Huế và Ga Lăng Cô. Việc liên kết giữa nhà ga với các tuyến vận tải, không gian đô thị, Quần thể di tích Cố đô Huế, các điểm tham quan, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch được đặt ra nhằm tạo thuận lợi hơn cho hành trình của du khách. Các hoạt động kết nối cũng hướng đến khai thác hiệu quả không gian du lịch và kinh tế đêm.

Việc tăng cường hợp tác với các đơn vị vận tải được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp cận điểm đến, mở rộng nguồn khách và tạo điều kiện để Huế kết nối sâu hơn với các thị trường du lịch trong nước, quốc tế.

Ký kết với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam nhằm nâng cao khả năng kết nối Huế với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước bằng đường sắt.

Kết nối truyền thông, tổ chức sự kiện và công nghiệp văn hóa

Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và tổ chức sự kiện, Ban Tổ chức Festival Huế, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TNHH Truyền thông và Tổ chức biểu diễn The Stars ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Các bên sẽ phối hợp tổ chức, sản xuất nội dung, truyền thông và quảng bá các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí; qua đó góp phần nâng cao quy mô, chất lượng và sức lan tỏa của các sự kiện tại Huế.

Sự phối hợp giữa đơn vị tổ chức Festival, cơ quan truyền thông và doanh nghiệp tổ chức biểu diễn mở ra khả năng kết nối các chương trình nghệ thuật với hệ thống sản xuất, phân phối nội dung và tiếp cận công chúng rộng hơn. Đây cũng là hướng phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa dựa trên lợi thế di sản, văn hóa và thương hiệu Festival Huế.

Ký kết ghi nhớ hợp tác với VTV đồng phát triển và phát sóng chương trình giai đoạn 2027-2029

Ở lĩnh vực khai thác giá trị di sản gắn với du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Hiệp hội Du lịch thành phố Huế ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Nội dung tập trung tăng cường phối hợp giữa đơn vị quản lý di sản, hạ tầng hàng không và cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong quảng bá điểm đến, kết nối dịch vụ và xây dựng các chương trình khai thác giá trị di sản.

Sự liên kết này hướng đến đưa các giá trị di tích, văn hóa Huế đến gần hơn với du khách ngay từ khâu tiếp cận điểm đến, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tham gia xây dựng sản phẩm du lịch gắn với di sản.

Hướng đến thị trường du lịch MICE

Một nội dung hợp tác khác là biên bản ghi nhớ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế, Đại học Huế và Hiệp hội Du lịch thành phố về phát triển du lịch hội nghị, hội thảo (MICE).

Theo thỏa thuận, các bên phối hợp thu hút hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế tổ chức tại Huế, phát huy thế mạnh của Đại học Huế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đồng thời kết nối với năng lực cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp du lịch.

Các đơn vị ký kết nội dung tăng cường phối hợp giữa đơn vị quản lý di sản, hạ tầng hàng không và cộng đồng doanh nghiệp du lịch.

Cụ thể, Đại học Huế cung cấp thông tin về kế hoạch và danh mục hội nghị, hội thảo dự kiến tổ chức hằng năm; Hiệp hội Du lịch kết nối các doanh nghiệp hội viên tham gia cung ứng dịch vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu thông tin về điểm đến, sản phẩm du lịch, sự kiện văn hóa và lễ hội để các bên phối hợp xây dựng chương trình.

Mục tiêu là hình thành chuỗi dịch vụ MICE đồng bộ, từ địa điểm tổ chức, lưu trú, vận chuyển, ăn uống đến tham quan và trải nghiệm văn hóa, di sản. Qua đó, không chỉ tăng khả năng thu hút các đoàn khách hội nghị, hội thảo mà còn mở rộng cơ hội để du khách kết hợp công việc với khám phá Huế.

Đây là hướng phát triển có sự kết nối giữa lợi thế về giáo dục, nghiên cứu của Đại học Huế với hệ thống di sản, không gian văn hóa và năng lực phục vụ của doanh nghiệp du lịch. Nếu được triển khai hiệu quả, thị trường MICE có thể góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và đa dạng hóa dòng khách đến Huế.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Đại học Huế và Tập đoàn VietsoftPro trao biên bản ghi nhớ hợp tác, mở rộng kết nối giữa lĩnh vực giáo dục, công nghệ và các hoạt động hợp tác phát triển.

Tạo thêm nguồn lực cho phát triển du lịch, văn hóa

Các thỏa thuận hợp tác được ký kết lần này tập trung vào những lĩnh vực có mối liên hệ trực tiếp với du lịch và công nghiệp văn hóa. Từ kết nối hàng không, đường sắt, truyền thông đến tổ chức sự kiện, giáo dục và dịch vụ du lịch, các chương trình hợp tác hướng đến hình thành mạng lưới liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các tổ chức nghề nghiệp.

Trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Huế và Vietsoftpro

Trong đó, việc mở rộng kết nối vận tải góp phần cải thiện khả năng tiếp cận điểm đến; hợp tác truyền thông và tổ chức sự kiện tạo thêm kênh quảng bá, phát triển sản phẩm văn hóa; còn liên kết với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch mở rộng cơ hội thu hút những dòng khách có nhu cầu trải nghiệm, nghiên cứu và tham dự hội nghị, hội thảo.

Đặt trong khuôn khổ các đề án phát triển giai đoạn 2026-2030, những thỏa thuận này là cơ sở để Huế tăng cường huy động nguồn lực ngoài ngân sách, mở rộng thị trường và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp vào các hoạt động văn hóa, du lịch. Qua đó, từng bước chuyển lợi thế về di sản, văn hóa và thương hiệu Festival Huế thành những sản phẩm, dịch vụ cụ thể, tạo thêm giá trị kinh tế và việc làm, đồng thời gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.