Khởi công xây dựng hoàn thiện căn nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Lương ở phường Phong Điền năm 2026.

Với tổng kinh phí trên thông qua nhiều hoạt động được PC Huế triển khai từ năm 2020 đến nay. Trong đó từ năm 2026 đến nay, PC Huế hoàn thành xây dựng, bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 350 triệu đồng do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) hỗ trợ, mức 70 triệu đồng/căn. Các hộ được lựa chọn hỗ trợ là gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và những trường hợp đặc biệt khó khăn, có nhu cầu cấp thiết về nhà ở. Đơn cử như, trường hợp gia đình bà Lê Thị Lương, ở tổ dân phố Phong Mỹ 2 (phường Phong Điền). Bà Lương sinh năm 1950, là người có công với cách mạng, bị nhiễm chất độc hóa học. Trước đây, gia đình sống trong căn nhà lợp fibro xi măng, vách gỗ mục nát, thường xuyên thấm dột mỗi khi mưa xuống. Do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chưa có khả năng sửa chữa, xây dựng lại nhà ở. Với 70 triệu đồng hỗ trợ của EVNCPC cùng nguồn tích góp và sự giúp đỡ của người thân, căn nhà diện tích 84m² được xây dựng kiên cố, hoàn thành và bàn giao vào ngày 2/6/2026, giúp gia đình có nơi ở an toàn hơn.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, PC còn quan tâm chăm lo người lao động, gia đình chính sách, trao tặng các phần quà thiết thực, góp phần động viên những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các hoạt động được triển khai gắn với sự phối hợp của chính quyền địa phương, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, sát nhu cầu thực tế.

Trao những suất quà cho các hộ gia đình khó khăn ở địa phương vào năm 2025.

Trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của cán bộ, công nhân PC Huế được thể hiện qua việc trực tiếp tham gia khôi phục lưới điện. Năm 2025, có 283 cán bộ, kỹ sư, công nhân được huy động vào các đội xung kích hỗ trợ khắc phục lưới điện sau bão, lụt tại nhiều tỉnh, thành bạn. Với chuyên môn và tinh thần sẵn sàng, lực lượng ngành Điện góp phần khôi phục cấp điện, ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân sau thiên tai…