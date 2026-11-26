Giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực dẫn dắt

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng và chất lượng giảng viên tại các trường đại học tiếp tục tăng, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng từ 32,6% năm học 2023- 2024 lên 34,4% năm học 2024-2025 và đạt 36,3% trong năm học 2025- 2026. Cơ cấu đội ngũ từng bước được mở rộng với các hình thức giảng viên đồng cơ hữu, hợp đồng toàn thời gian sau về hưu, giảng viên thỉnh giảng và chuyên gia. Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 103 chương trình tài năng trình độ kỹ sư, thạc sĩ thuộc các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) tại 23 cơ sở giáo dục đại học, hình thành 13 mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc.

Những chuyển biến này góp phần bổ sung nguồn lực cho giáo dục đại học. Yêu cầu đặt ra là phải kết hợp hiệu quả giữa giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế và ứng dụng tri thức vào thực tiễn.

Từ góc độ đào tạo giáo viên, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, các trường sư phạm có trách nhiệm đặc biệt bởi chất lượng đào tạo và năng lực của giảng viên hôm nay góp phần định hình chất lượng nhiều thế hệ giáo viên, học sinh trong tương lai. Vì vậy, giảng viên sư phạm cần có khả năng kết nối giữa giảng đường đại học, nghiên cứu khoa học và thực tiễn lớp học phổ thông; từ những vấn đề đặt ra trong dạy và học để nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp, hoàn thiện phương pháp và phát triển học liệu có thể ứng dụng.

Một yêu cầu quan trọng khác là đổi mới phương thức đánh giá giảng viên, cần chuyển từ tư duy “đếm thành tích” sang đánh giá chất lượng, đóng góp và tác động có minh chứng. Học hàm, học vị và số lượng công bố khoa học vẫn có ý nghĩa nhất định, nhưng không thể là thước đo duy nhất. Chất lượng giảng dạy cần được nhìn nhận qua kết quả học tập, mức độ đạt chuẩn đầu ra; năng lực nghiên cứu qua chất lượng công trình; còn đóng góp xã hội cần được ghi nhận qua khả năng đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn giáo dục, chuyển giao công cụ, tư vấn chính sách và bồi dưỡng đội ngũ.

Thực tiễn tại các trường cho thấy môi trường làm việc và cơ hội nghiên cứu có vai trò quan trọng trong thu hút, “giữ chân” giảng viên. Tại Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, phát triển đội ngũ giảng viên được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt đối với chất lượng và sự phát triển của nhà trường. Hiện nay, 73,6% giảng viên của trường có trình độ tiến sĩ; 81,5% giảng viên ở độ tuổi từ 35 đến 50. Đây là kết quả của quá trình quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trong nhiều năm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trường khuyến khích giảng viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ, hỗ trợ việc học ngoại ngữ, chuẩn bị hồ sơ đi học ở nước ngoài và tham gia các chương trình đào tạo trong nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học được thúc đẩy thông qua việc hình thành các nhóm nghiên cứu, đăng ký và triển khai những đề tài có quy mô lớn hơn. Đồng thời, nhà trường chú trọng tạo dựng môi trường để giảng viên tham gia nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và kết nối với cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, qua đó giảng viên có thêm cơ hội phát triển chuyên môn, nâng cao năng lực nghiên cứu và gắn bó với nhà trường.

Ở góc độ đào tạo và nghiên cứu công nghệ, Giáo sư, Tiến sĩ Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, vấn đề thu hút giảng viên, nhà khoa học giỏi cần được đặt trong một hệ sinh thái có sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp đặt ra nhu cầu phát triển, còn trường đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, tri thức và sản phẩm khoa học, công nghệ. Cùng với thu nhập phù hợp, môi trường đổi mới sáng tạo và cơ hội làm việc với những thế hệ sinh viên có năng lực sẽ giúp giảng viên, nhà khoa học phát huy chuyên môn, tham gia phát triển sản phẩm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trao quyền, tạo môi trường để nhân tài cống hiến

Giáo dục đại học có vai trò ngày càng quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh tranh và sự phát triển của đất nước. Để thực hiện tốt sứ mệnh đó, nhân tố quyết định là chất lượng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, cùng với môi trường học thuật và năng lực quản trị của các cơ sở giáo dục đại học.

Thời gian qua, đội ngũ giảng viên đại học đã có những bước tiến về trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, chất lượng còn chưa đồng đều; khả năng dẫn dắt các hướng nghiên cứu mới, tham gia mạng lưới học thuật quốc tế và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn vẫn cần tiếp tục được nâng cao.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng coi trọng năng lực và đóng góp thực chất; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế của đội ngũ; tạo đột phá về môi trường học thuật, điều kiện làm việc và nguồn lực cho giảng dạy, nghiên cứu; đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, tạo môi trường thuận lợi để phát huy năng lực và sức sáng tạo của đội ngũ giảng viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên không chỉ là tăng tỷ lệ tiến sĩ, số lượng giáo sư, phó giáo sư hay số công bố khoa học, mà phải được thể hiện bằng chất lượng đào tạo, năng lực tạo ra tri thức mới, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước. Đó cũng là mục tiêu xuyên suốt của việc đổi mới chính sách phát triển đội ngũ, đầu tư cho giáo dục đại học và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Đặc biệt, muốn thu hút nhân tài phải có chính sách trọng dụng nhân tài; muốn họ gắn bó lâu dài phải tạo môi trường để phát huy năng lực, hiện thực hóa ý tưởng và khát vọng khoa học. Chính sách cần triển khai đồng bộ trên năm phương diện: Trao quyền, bảo đảm lợi ích, ghi nhận xứng đáng, tạo điều kiện làm việc và giao những nhiệm vụ đủ lớn để nhân tài cống hiến. Đích đến của chính sách không chỉ là thu hút được bao nhiêu nhà khoa học, chuyên gia giỏi, mà quan trọng hơn là họ có được trao quyền, đãi ngộ và ghi nhận xứng đáng, có điều kiện phát huy năng lực và tạo ra những thành tựu khoa học, công nghệ có giá trị cho đất nước hay không.

Khi người tài được tin tưởng, có môi trường để sáng tạo, có những nhiệm vụ xứng tầm, đó sẽ là động lực bền vững để họ gắn bó, dẫn dắt thế hệ kế cận và cống hiến lâu dài cho đất nước.

https://nhandan.vn/thu-hut-nguoi-gioi-tham-gia-giang-day-nghien-cuu-khoa-hoc-post1005440.html