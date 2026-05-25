  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 03/06/2026 16:39

Công ty Điện lực Huế khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa

HNN.VN - Chiều 3/6, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Huế (PC Huế) thông tin: Đơn vị đã phối hợp với UBND phường Phong Điền tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Lương, người có công với cách mạng đang sinh sống tại tổ dân phố (TDP) Khe Trăn, phường Phong Điền vào ngày 2/6.

Thay đổi khung giờ tính giá điện, buổi tối là giờ cao điểm Bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định trong dịp lễ

 Tại lễ khánh thành, lãnh đạo PC Huế trao tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho bà Lương

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 5/4/2026 bằng nguồn kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) thông qua PC Huế. Sau hơn hai tháng thi công, ngoài nguồn kinh phí của EVNCPC, cùng với nguồn tích góp của gia đình, sự hỗ trợ từ người thân, ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích 84m², kết cấu tường xây kiên cố, mái lợp tôn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định, an toàn cho gia đình trong mùa mưa bão.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phong Điền cho biết: Bà Lê Thị Lương sinh năm 1950, dân tộc Pa Hy, là người tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học. Trước đây, gia đình bà Lương sinh sống trong căn nhà xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng với vách gỗ mục nát, thường xuyên bị thấm dột, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa bão. Do hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nên gia đình chưa có điều kiện sửa chữa hoặc xây dựng nhà ở mới.

Trong niềm vui đón nhận ngôi nhà mới, bà Lê Thị Lương xúc động, cảm ơn các cấp, ngành và PC Huế quan tâm hỗ trợ, giúp gia đình hiện thực ước mơ có được một ngôi nhà kiên cố, tạo thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

 Bà Lê Thị Lương cảm ơn các ban, ngành và PC Huế tại lễ đón nhận ngôi nhà mới

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn PC Huế chúc mừng gia đình bà Lương đã có ngôi nhà mới; đồng thời khẳng định công tác an sinh xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ được đơn vị quan tâm thực hiện, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm vì cộng đồng. Đây là căn nhà đầu tiên hoàn thành trong tổng số 5 căn nhà tình nghĩa được EVNCPC hỗ trợ thông qua PC Huế trong năm 2026. 4 căn nhà còn lại hiện đang xây dựng, dự kiến hoàn thành và bàn giao trước tháng 9/2026.

Dịp này, lãnh đạo PC Huế đã trao tặng thêm nhiều phần quà chúc mừng gia đình bà Lương nhân ngày về nhà mới.

Song Minh
 Từ khóa:
PC Huếtrao nhàtình nghĩaphong điềncách mạngđông thái
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phong Điền định hướng phát triển nông nghiệp xanh vùng gò đồi

Chiều 25/5, HĐND phường Phong Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, tập trung xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và đồng chí Trịnh Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND phường chủ trì kỳ họp.

Phong Điền định hướng phát triển nông nghiệp xanh vùng gò đồi
Nam sinh lớp 10 tử vong do đuối nước khi tắm sông Ô Lâu

Chiều 23/5, ông Đặng Văn Quý, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Huỳnh Trúc, phường Phong Điền cho biết, vào khoảng 14 giờ ngày 22/5/2026, nhóm 6 học sinh khối 10 Trường THPT Phong Điền rủ nhau đến nhà bạn tại TDP Huỳnh Trúc, sau đó tự phát đi tắm tại khu vực sông Ô Lâu, thuộc TDP Huỳnh Trúc, phường Phong Điền, nơi lực lượng chức năng đã đặt cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm.

Nam sinh lớp 10 tử vong do đuối nước khi tắm sông Ô Lâu
Lắng nghe để xử lý các vấn đề dân sinh ở Phong Điền

Ngày 22/5, TUV, Bí thư Đảng ủy phường Phong Điền - Nguyễn Tài Tuệ chủ trì buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân tổ dân phố Phú Xuân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Lắng nghe để xử lý các vấn đề dân sinh ở Phong Điền
Trao đổi về xuất bản tuyển tập các tác phẩm của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có buổi hội đàm với Trung tâm Fidel Castro Ruz nhằm trao đổi về việc xuất bản bộ sách Fidel Castro Ruz. Obras Escogidas (Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz), đồng thời thảo luận định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Trao đổi về xuất bản tuyển tập các tác phẩm của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz
Lãnh đạo thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân Phong Điền

Sáng 18/5, đồng chí Nguyễn Đình Trung - UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế có buổi tiếp công dân định kỳ tại phường Phong Điền. Cùng dự có UVTV Thành ủy Đặng Ngọc Trân, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân Phong Điền

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top