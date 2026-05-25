Công ty Điện lực Huế khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo PC Huế trao tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho bà Lương

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 5/4/2026 bằng nguồn kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) thông qua PC Huế. Sau hơn hai tháng thi công, ngoài nguồn kinh phí của EVNCPC, cùng với nguồn tích góp của gia đình, sự hỗ trợ từ người thân, ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích 84m², kết cấu tường xây kiên cố, mái lợp tôn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định, an toàn cho gia đình trong mùa mưa bão.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phong Điền cho biết: Bà Lê Thị Lương sinh năm 1950, dân tộc Pa Hy, là người tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học. Trước đây, gia đình bà Lương sinh sống trong căn nhà xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng với vách gỗ mục nát, thường xuyên bị thấm dột, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa bão. Do hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nên gia đình chưa có điều kiện sửa chữa hoặc xây dựng nhà ở mới.

Trong niềm vui đón nhận ngôi nhà mới, bà Lê Thị Lương xúc động, cảm ơn các cấp, ngành và PC Huế quan tâm hỗ trợ, giúp gia đình hiện thực ước mơ có được một ngôi nhà kiên cố, tạo thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Bà Lê Thị Lương cảm ơn các ban, ngành và PC Huế tại lễ đón nhận ngôi nhà mới

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn PC Huế chúc mừng gia đình bà Lương đã có ngôi nhà mới; đồng thời khẳng định công tác an sinh xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ được đơn vị quan tâm thực hiện, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm vì cộng đồng. Đây là căn nhà đầu tiên hoàn thành trong tổng số 5 căn nhà tình nghĩa được EVNCPC hỗ trợ thông qua PC Huế trong năm 2026. 4 căn nhà còn lại hiện đang xây dựng, dự kiến hoàn thành và bàn giao trước tháng 9/2026.

Dịp này, lãnh đạo PC Huế đã trao tặng thêm nhiều phần quà chúc mừng gia đình bà Lương nhân ngày về nhà mới.