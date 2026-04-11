Phong trào thể thao - động lực phát triển đô thị văn minh

Lãnh đạo phường Kim Trà tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tại Lễ khai mạc ĐH TDTT phường lần I

Phong trào đa dạng, lan tỏa sâu rộng

Điểm nhấn rõ nét nhất của phong trào TDTT Kim Trà là sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Với quy mô dân số hơn 36.500 người, phường đã có 11.652 người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, đạt tỷ lệ 31,9%; toàn phường có 1.789 hộ đạt tiêu chí "gia đình thể thao".

Các loại hình tập luyện TDTT tại Kim Trà khá đa dạng, lan tỏa đến mọi tầng lớp, đối tượng khi người cao tuổi duy trì thể dục dưỡng sinh, đi bộ; thanh niên sôi nổi với bóng đá, đạp xe, cầu lông, bóng bàn… Cùng với đó, các CLB thể thao tiếp tục đóng vai trò nòng cốt. Với 7 CLB hoạt động ổn định ở các môn cầu lông, cờ tướng, dân vũ…, đây không chỉ là nơi tập luyện mà còn là hạt nhân kết nối cộng đồng, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố thể thao tiềm năng.

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Kim Trà vẫn cho thấy cách làm linh hoạt trong đầu tư, khai thác cơ sở vật chất TDTT. Hệ thống sân bãi, nhà tập tuy chưa đồng bộ nhưng được tận dụng tối đa, từ sân trường học, sân vận động, khu sinh hoạt cộng đồng đều trở thành không gian luyện tập của người dân. Bên cạnh đó, số lượng công trình thể thao, sân tập ngoài trời đang từng bước tăng lên; việc lắp đặt các thiết bị tập luyện tại khu dân cư đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận thể thao ngay tại nơi sinh sống.

Hướng đến phát triển dài hạn, bền vững, hiện Kim Trà đang tập trung tháo gỡ “nút thắt” liên quan đến quỹ đất dành cho TDTT còn trong quá trình quy hoạch và hệ thống công trình chưa hoàn thiện. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực để đầu tư đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Ngày hội sức mạnh cộng đồng

Một trong những dấu ấn nổi bật của năm 2025 - 2026 là việc tổ chức Đại hội TDTT phường Kim Trà lần thứ I, trong đó, lễ khai mạc diễn ra vào sáng 12/4 với quy mô bài bản, trang trọng nhưng vẫn đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, thể hiện qua 10 khối diễu hành đại diện cho học sinh, trí thức, cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, lực lượng vũ trang và 27 tổ dân phố trên địa bàn. Bên cạnh đó, các màn đồng diễn với sự tham gia của học sinh và võ sinh không chỉ tạo nên không khí sôi động mà còn thể hiện sức trẻ, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của địa phương.

Với 9 môn thi đấu tại Đại hội TDTT phường Kim Trà lần I-2026, gồm: Bóng đá, điền kinh, việt dã, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, kéo co và bi sắt cho thấy, sự kết hợp vừa đảm bảo tính hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa thể thao địa phương. Đại hội còn trở thành “bài kiểm tra tổng lực” cho phong trào TDTT Kim Trà, từ công tác tổ chức, điều hành đến chất lượng vận động viên, trọng tài và mức độ tham gia của người dân.

Phát triển chiều sâu

Nhìn tổng thể, TDTT Kim Trà đã và đang tiếp cận mục tiêu phát triển chiều sâu, khi bên cạnh xuất hiện một số gương mặt VĐV phong trào lẫn thành tích cao đáng chú ý, như: Hoàng Thị Diệu Ánh, Hồ Đăng Mẫn (Karate), Nguyễn Đình Quốc Đạt (điền kinh)…, thì việc phong trào TDTT được gắn chặt với Cuộc vận động, với các chương trình lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”… đã giúp thể thao trở thành một phần trong đời sống người dân, chứ không chỉ là hoạt động giải trí, vận động đơn thuần.

Theo ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Trà, năm 2026, Kim Trà đặt mục tiêu nâng tỷ lệ người tập luyện thường xuyên lên 32,5%, tăng số CLB thể thao lên 10, mở rộng quy mô các giải đấu... với trọng tâm nâng tầm số lượng lẫn chất lượng, công tác tổ chức, phát hiện, bồi dưỡng VĐV…

“Chúng tôi đã vạch ra định hướng rõ ràng, đó là phát triển thể thao học đường, mở rộng các lớp bơi, võ thuật, cầu lông… cho thanh, thiếu niên; đồng thời duy trì các môn thể thao truyền thống gắn với đời sống cộng đồng như đua ghe. Cách tiếp cận này vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa tạo nguồn cho thể thao thành tích cao trong tương lai, đồng thời là một trong những động lực quan trọng trong hành trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại mà Kim Trà đang hướng đến”, ông Đỗ Ngọc An cho hay.