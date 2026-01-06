Đưa công nghệ đến gần người dân

Hướng dẫn học viên thực hành trực tiếp thao tác sử dụng các nền tảng số. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phú Bài cung cấp

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện, góp phần xây dựng “công dân số - cộng đồng số - phường số”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phú Bài đã phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai Chương trình “Bình dân học vụ số” tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn phường.

Điểm mới của chương trình là sự đồng hành của Viettel Hương Thủy trong hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp sim định danh miễn phí; trang bị thiết bị phục vụ giảng dạy; hỗ trợ phát wifi tại các điểm triển khai.

Anh Phan Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn phường Phú Bài chia sẻ: Chúng tôi đã mở lớp “Bình dân học vụ số” cho hơn 200 học viên trên địa bàn phường tham gia, trong đó đa phần là các cô chú trên 50 tuổi. Chương trình nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản đến cán bộ cơ sở và người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ hoặc chưa sử dụng thành thạo các nền tảng số. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác truyền thông, hướng dẫn chuyển đổi số ở cơ sở.

Các lớp học được tổ chức theo các cách thức, như: tổ chức theo cụm thôn, tổ dân phố với sự tham dự của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thể và người dân có nhu cầu tìm hiểu. Để buổi học trở nên sinh động và dễ hiểu, dễ tiếp thu, các cán bộ “đứng lớp” đã chuẩn bị kỹ lưỡng tài liệu bằng cả kênh chữ, kênh hình ảnh và video hướng dẫn kỹ lưỡng. Cuối mỗi buổi học sẽ có đánh giá nhanh, ghi nhận phản hồi để điều chỉnh nội dung phù hợp thực tế từng địa bàn.

Ông Lê Viết Song, Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố 8A Thủy Phù, phường Phú Bài, tham gia lớp học bộc bạch: "Thời đại số khiến mọi thứ thay đổi liên tục, nếu không cố gắng học hỏi để thích nghi sẽ bị tụt hậu và ảnh hưởng tới năng suất làm việc". Do đặc thù công việc, ông Song luôn học hỏi để sử dụng các ứng dụng số vào công tác tuyên truyền, báo cáo hoạt động của tổ dân phố. Lớp học bình dân học vụ số tại phường đã giúp ông nắm bắt thêm nhiều kỹ năng công nghệ, học được các “mẹo” để thao tác số nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Người lớn tuổi như ông Song tiếp thu công nghệ số chậm hơn giới trẻ, nhưng điều đáng quý là họ học tập rất chăm chỉ, nhẫn nại và giữ vững tinh thần cầu tiến. Các đoàn viên hướng dẫn tận tình, “cầm tay chỉ việc”, thậm chí là hướng dẫn thêm tại nhà, hoặc trên nhóm Zalo...

Sau các buổi học, đa số học viên đã nâng cao nhận thức, kỹ năng số cơ bản và được hướng dẫn thực hành trực tiếp thao tác sử dụng các nền tảng số như: ứng dụng VNeID, xác thực định danh điện tử mức 1, mức 2; Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hue-S, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia thuộc các lĩnh vực tư pháp, bảo trợ xã hội, đăng ký kinh doanh, xác nhận cư trú, hộ khẩu; các kỹ năng phòng, chống lừa đảo số, nhận diện thông tin sai lệch; giải đáp, hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ; đồng thời ghi nhận ý kiến người dân để tiếp tục cải tiến nội dung, phương pháp triển khai.

Chương trình “Bình dân học vụ số” năm 2025 là một hoạt động thiết thực, cụ thể hóa định hướng “đưa công nghệ đến gần người dân”, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia theo hướng toàn dân - toàn diện - hiệu quả.